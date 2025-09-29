為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    古今地圖解讀災情！馬太鞍這地無損 雪羊直呼：原住民智慧真的厲害

    2025/09/29 15:39 即時新聞／綜合報導
    知名登山客「雪羊」用古今地圖來解讀馬太鞍洪災裡的至吉與至兇。（圖擷自臉書「雪羊視界 Vision of a Snow ram」）

    知名登山客「雪羊」用古今地圖來解讀馬太鞍洪災裡的至吉與至兇。（圖擷自臉書「雪羊視界 Vision of a Snow ram」）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，大量泥流沖入光復市區，重創當地，造成18死6失聯107傷，知名登山客「雪羊」利用4張不同年代的光復地圖解析馬太鞍溪災害範圍，直呼「原住民的智慧真的非常厲害」。

    知名登山客「雪羊」黃鈺翔27日在臉書粉絲團用古今地圖來解讀馬太鞍洪災裡的至吉與至兇，僅憑一張地圖，很難徹底了解一個地方，若加上等高線的立體與古地圖的時間變化，那麼就能將二維的平面，升級成四維的生動畫面；「雪羊」強調熟悉地圖、解析空間的能力，可以受用一生，也有助於了解一些災害裡的為什麼。

    「雪羊」利用「1924年日治五萬分之一地形圖」、「當代Google Map街道圖」、「國立中央大學太空及遙測研究中心災後影像」、「0923堰塞湖溢流後災情通報」4張地圖來解析，可以看到黃色框內馬太鞍老部落，雖然經過百年變遷已不是如今聚落中心，但一個災害通報都沒有，直呼「原住民的智慧真的非常厲害，老部落是最安全的地方」。

    藍色框內的光復國小（馬太鞍公學校）、馬太鞍教會（馬太鞍遙拜所）設立的時候就有遠見，他們沒有與河爭地，把學校蓋在河床裡。

    災情最慘重的兩條桃紅色線之間就是馬太鞍溪舊河道，本次災害最大的紅圈，都集中在這個範圍內，洪水以摧枯拉朽之勢兵分二路衝入，一路只是在走河水熟悉的百年之路，一路則從下游（右）低處以回馬槍之勢回淹灌滿低地。

    「雪羊」最後強調，了解這些「為什麼」後，我們才能在面對未知或極端狀況時更加謹慎，並更能以全面的角度看待一個現象或地方。從立體的地形、時間的縱深梳理，才是能幫助我們真正理解地方脈絡的引路人，唯有用這樣的方式，才能讓我們離真實更近一點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播