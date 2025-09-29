古今地圖解讀災情！馬太鞍這地無損 雪羊直呼：原住民智慧真的厲害

知名登山客「雪羊」用古今地圖來解讀馬太鞍洪災裡的至吉與至兇。（圖擷自臉書「雪羊視界 Vision of a Snow ram」）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，大量泥流沖入光復市區，重創當地，造成18死6失聯107傷，知名登山客「雪羊」利用4張不同年代的光復地圖解析馬太鞍溪災害範圍，直呼「原住民的智慧真的非常厲害」。

知名登山客「雪羊」黃鈺翔27日在臉書粉絲團用古今地圖來解讀馬太鞍洪災裡的至吉與至兇，僅憑一張地圖，很難徹底了解一個地方，若加上等高線的立體與古地圖的時間變化，那麼就能將二維的平面，升級成四維的生動畫面；「雪羊」強調熟悉地圖、解析空間的能力，可以受用一生，也有助於了解一些災害裡的為什麼。

「雪羊」利用「1924年日治五萬分之一地形圖」、「當代Google Map街道圖」、「國立中央大學太空及遙測研究中心災後影像」、「0923堰塞湖溢流後災情通報」4張地圖來解析，可以看到黃色框內馬太鞍老部落，雖然經過百年變遷已不是如今聚落中心，但一個災害通報都沒有，直呼「原住民的智慧真的非常厲害，老部落是最安全的地方」。

藍色框內的光復國小（馬太鞍公學校）、馬太鞍教會（馬太鞍遙拜所）設立的時候就有遠見，他們沒有與河爭地，把學校蓋在河床裡。

災情最慘重的兩條桃紅色線之間就是馬太鞍溪舊河道，本次災害最大的紅圈，都集中在這個範圍內，洪水以摧枯拉朽之勢兵分二路衝入，一路只是在走河水熟悉的百年之路，一路則從下游（右）低處以回馬槍之勢回淹灌滿低地。

「雪羊」最後強調，了解這些「為什麼」後，我們才能在面對未知或極端狀況時更加謹慎，並更能以全面的角度看待一個現象或地方。從立體的地形、時間的縱深梳理，才是能幫助我們真正理解地方脈絡的引路人，唯有用這樣的方式，才能讓我們離真實更近一點。

