率隊帶山貓鏟進花蓮 北市議員林杏兒紅了眼眶給4提醒

台北市議員林杏兒提醒，前往花蓮支援要自備餐食，因為現場人潮眾多，不一定能領到便當，要自備糧食維持體力。（圖擷取自林杏兒臉書）

花蓮光復鄉23日因馬太鞍溪堰塞湖潰流湧入大量泥水，全台許多熱心民眾自發前往光復鄉協助清淤，台北市議員林杏兒帶著團隊與山貓機具到花蓮支援，在滿目瘡痍的災後現場親自鏟土，被戲稱是「神力女超人」，她分享說，這場災後的搶救與重建，不只是勞力的投入，更是心靈的連結，也提醒想加入支援行列的朋友準備好裝備，也準備好勇氣與溫暖的心，「我們一起撐過去，為花蓮加油」。

林杏兒利用教師節連假，帶領團隊與山貓機具前往花蓮支援，剛歷經10多個小時的車程回到台北，心中滿是震撼與感動。她在臉書分享說，災後現場滿目瘡痍，景象觸目驚心，因為有帶山貓這樣的重型設備，替代了大量人力，搶救與清理的效率提升許多。讓她動容的是，來自全台各地的「鏟子超人」，不論出身、不問背景，只要有人喊：「這邊需要人手！」立刻就有一群人提著鏟子衝過來。那種團結一心、無私投入的畫面，真的會讓人紅了眼眶。

她也提醒想加入支援行列的朋友們，1、裝備自備：攜帶雨鞋、手套、口罩、鏟子與餐食，現場人潮眾多，不一定能領到便當，要自備糧食維持體力。2、別在光復車站排隊報到：直接走進巷內，挨家挨戶詢問是否需要協助，可以更有效運用時間，馬上投入幫忙。最重要的是3、「穿兩雙襪子！」：現場到處都是碎玻璃與釘子，他們已經有2位伙伴腳被割傷。雙層襪子能有效減緩傷害。最後4、建議不要直接開車到光復，可以開車到鳳林再轉火車，這樣比較方便，因為光復管制中，車輛都不能進去。

林杏兒說，她在現場鏟土時，幾個小妹妹在旁邊看著說：「哇，那位姐姐力氣好大喔！」團隊成員笑稱她是「神力女超人」雖是玩笑，卻也是大家此刻共同撐起災區的真實寫照。而現場一度傳出溢流警報，所有人神經緊繃、緊急往高處撤離，讓她深刻體會到這份支援工作的危險與壓力。

林杏兒說，這場災後的搶救與重建，不只是勞力的投入，更是心靈的連結。她深刻的謝謝每一位正在現場付出的你，也謝謝那些正在準備南下的人。提醒別忘了準備好裝備，也準備好勇氣與溫暖的心，「我們一起撐過去，為花蓮加油」。

台北市議員林杏兒親自鏟土，力氣不小，被團隊戲稱「神力女超人」。（圖擷取自林杏兒臉書）

台北市議員林杏兒帶著團隊與山貓機具到花蓮支援。（圖擷取自林杏兒臉書）

