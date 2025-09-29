竹市秋季校園徵才博覽會10/1登場 60家企業釋逾5千職缺

竹市今年秋季最大校園徵才博覽會10/1登場，60家企業釋逾5千職缺。（圖由市府提供）

新竹市今年第2場秋季校園徵才博覽會，將於10月1日在國立陽明交通大學舉行，此次徵才釋出超過5千個職缺，展現企業提前布局、爭取優秀人才的積極作為。許多廠商更推出預聘制度，提前錄用即將畢業的學生，建立早期人才鏈結。

勞青處表示，此次秋季博覽會吸引60家企業、95個攤位進駐，涵蓋製造、生技醫療、批發零售、金融保險等多元產業，並首次邀請運輸及倉儲業參與，突顯不同領域對專業人才的強烈需求。為提升求職體驗，此次活動再次邀請勞動部勞動力發展署桃竹苗分署進駐，提供「THMR青年職場新LOOK」服務，免費替求職者拍攝專業證件照，協助青年提升競爭力。

請繼續往下閱讀...

陽明交通大學表示，校方與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署保持緊密合作，並已規劃於明年春季再度聯手舉辦大型徵才博覽會，引入更多元的產業類別，持續推動無紙化集點與雙語環境，打造全方位的校園就業平台。此次秋季活動延續雙語化特色，特別為在校外籍學生打造友善的求職環境，協助他們銜接台灣產業需求。

此外，市府持續規劃多元青年活動，其中今年11月22日至23日將首次舉辦「新竹政策黑客松」，歡迎16至40歲的青年踴躍組隊參與，活動報名至10月23日止。更多青年資訊與活動訊息，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法