雲林有機新里程碑 古坑促進區233公頃全國最大示範區

雲林縣古坑有機農業促進區正式設置，總面積有233公頃，也是全國面積最大有機示範區，農業處表示，雲林目前有機耕作面積約1240公頃，古坑有機農業促進區加入是全縣推動有機農業的重要里程碑，有助提升農產品競爭力與守護食安。

農業處長魏勝德指出，為推廣及鼓勵農民、民間團體投入有機農業，提供安全食材，讓農業永續發展，《有機農業促進法》明定中央主管機關除提高區內有機農民補助比率外，亦將提供大型設施補助、優先納入基礎環境工程改善範圍，並加碼多元農業資源與輔導措施。

魏勝德說，古坑有機農業促進區位在古坑鄉麻園、中洲、南昌、下崁腳及崁腳段，總面積233多公頃，主要栽種蔬菜等農作為主，由福業國際股份公司擔任營運主體，整合區內農民、產銷班與合作社，推動有機六級化產業鏈，設置過程獲農友連署支持。

農業處指出，福業公司2008年成立至今以推廣有機產品為核心，建立北中南物流據點，並取得慈心有機驗證，初期主要通路為里仁，隨後拓展至學校午餐、有機超市及大型量販店，2017年在古坑設立物流中心與集貨場，將農民生產有機農產品送至全國市場。

農業部統計，截至今年8月雲林有機種植面積約1240公頃，以水稻最多有487公頃，其次蔬菜575公頃；友善種植面積約238公頃，蔬菜最多有41公頃，其次水稻28公頃。

雲林縣長張麗善表示，未來將以古坑有機農業促進區為核心，持續擴大有機耕作面積，推動生物多樣性農田系統與食農教育，打造與國際接軌的有機示範基地。

