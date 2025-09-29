為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲林有機新里程碑 古坑促進區233公頃全國最大示範區

    2025/09/29 12:55 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣政府日前公告古坑有機農業促進區正式設置，總面積約233公頃，是目前全國面積最大有機示範區。（雲林縣府提供）

    雲林縣政府日前公告古坑有機農業促進區正式設置，總面積約233公頃，是目前全國面積最大有機示範區。（雲林縣府提供）

    雲林縣古坑有機農業促進區正式設置，總面積有233公頃，也是全國面積最大有機示範區，農業處表示，雲林目前有機耕作面積約1240公頃，古坑有機農業促進區加入是全縣推動有機農業的重要里程碑，有助提升農產品競爭力與守護食安。

    農業處長魏勝德指出，為推廣及鼓勵農民、民間團體投入有機農業，提供安全食材，讓農業永續發展，《有機農業促進法》明定中央主管機關除提高區內有機農民補助比率外，亦將提供大型設施補助、優先納入基礎環境工程改善範圍，並加碼多元農業資源與輔導措施。

    魏勝德說，古坑有機農業促進區位在古坑鄉麻園、中洲、南昌、下崁腳及崁腳段，總面積233多公頃，主要栽種蔬菜等農作為主，由福業國際股份公司擔任營運主體，整合區內農民、產銷班與合作社，推動有機六級化產業鏈，設置過程獲農友連署支持。

    農業處指出，福業公司2008年成立至今以推廣有機產品為核心，建立北中南物流據點，並取得慈心有機驗證，初期主要通路為里仁，隨後拓展至學校午餐、有機超市及大型量販店，2017年在古坑設立物流中心與集貨場，將農民生產有機農產品送至全國市場。

    農業部統計，截至今年8月雲林有機種植面積約1240公頃，以水稻最多有487公頃，其次蔬菜575公頃；友善種植面積約238公頃，蔬菜最多有41公頃，其次水稻28公頃。

    雲林縣長張麗善表示，未來將以古坑有機農業促進區為核心，持續擴大有機耕作面積，推動生物多樣性農田系統與食農教育，打造與國際接軌的有機示範基地。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播