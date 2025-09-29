為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蛋黃酥名店遭爆「隱藏廚房」躲稽查 中市限期改善

    2025/09/29 12:52 記者黃旭磊／台中報導
    台中市衛生局稽查蛋黃酥名店；圖為坊間食品示意圖，與新聞無關。（資料照）

    台中市北區1家開設超過30年蛋黃酥名店，遭員工爆料有「隱藏廚房」專門用來躲避衛生局追查，屋內廚具發霉、還用生鏽空罐盛裝製作餅皮的水與油，台中市衛生局查出食材未離地放置等多項缺失，令業者限期改善，複查若不合格，依法可處2億元以下罰鍰。

    這家蛋黃酥於今年9月由「網路溫度計DailyView」票選為全台10大蛋黃酥名店，卻在9月25日遭員工爆料，用來刷蛋黃酥蛋液，竟是在室外毫無遮蔽環境下製作，廚具牆出現嚴重黴漬，衛生局專員於教師節連假突襲檢查，查出倉庫成品屬散裝食品，標示未違反規定。

    台中市食品藥物安全處秘書蔡文哲說，接獲民眾陳情並派員前往稽查，查核作業場所員工未辦理體檢、食材未離地放置、未落實食品添加物管理等衛生缺失，不符食品良好衛生規範準則（GHP）。

    蔡文哲強調，查核後責令業者限期改善，若複查若仍不合格，依「食品安全衛生管理法」第44條規定，食品業者違反相關規定，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

