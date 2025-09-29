箱海盜船、森林迷宮！台南北區特色公園再添新亮點

福安公園「綠谷海盜船」造型就像一艘海盜船，可以讓孩童盡情探索。（台南市政府提供）

南市北區特色公園再添新亮點！市長黃偉哲今天與民眾攜手開箱福安公園「綠谷海盜船」、成功公園「森林迷宮編織網」，並邀「慢慢來教育市集」的孩子們分享體驗心得及未來對遊戲場的夢想。

孩子們化身小小導覽員，介紹柴頭港綠谷及台江內海地理歷史，為黃偉哲市長戴上海盜船長帽，一同探索福安公園綠谷海盜船遊戲場各項設施；緊接來到成功公園，一個個小小攝影師帶著市長享受都市森林及體驗「夢想成功」編織網遊戲場。

黃偉哲表示，打造特色公園的核心理念，就是讓孩子能在遊戲過程發揮創意與想像力，同時強化社交互動與探索精神。台南將持續以「安全、共融、創新」為原則，逐步推動各區特色公園建設，讓每一位孩子都能享受獨特又安全的遊戲場域。

區長潘寶淑指出，北區區公所今年規劃10座特色遊戲場，尚有3座準備啟用，繼續邁向「北區就是孩子的遊戲場」目標；她說，特色公園不僅是遊戲空間，更是城市文化與社區連結的展現，希望這些遊戲場設施能為親子留下美好記憶的空間。

以手工編織藝術為主題的藝術家曾靖婷，在全台各地打造大型攀爬網遊戲場，今天她也來到現場與民眾共同體驗編織的樂趣。慢來教育市集的國中生小老闆則帶領民眾參與植栽苔球體驗，象徵將綠意帶回家，寓意播下希望的種子。

慢慢來教育市集創辦人Stella表示，兒童遊戲不僅是娛樂，更是促進兒童身心發展、學習社交、培養想像力和解決問題能力的自然方式。鼓勵孩子用自己的語言介紹遊戲場特別又好玩的地方。

市長黃偉哲邀請親子家庭在接下來的連假期間，一同來各個特色遊戲場度過親子時光。（台南市政府提供）

成功公園讓孩童享受都市森林及體驗「夢想成功」編織網遊戲場。（台南市政府提供）

