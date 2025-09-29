北投道路綠植換新裝 雙色天使花招手

天使花盛開。（台北市公園處提供）

台北街頭要道上的中央分隔島、槽化島，繽紛盛開的花草每年不定期的換植，展現出不同的城市色彩，北投區大業路、大度路及承德路剛完成花卉換植，主打雙色天使花，顏色柔和、花瓣細膩，搭配不同的草花，營造出層次分明、色彩繽紛的街景。

台北市工務局公園路燈管理處進行道路綠美工程，在中央分隔島與槽化島上，定期換植花草，運用園藝色彩技巧，搭配出不同的圖騰，讓民眾感受綠意與花卉之美。公園處表示，北投區的道路花卉換植計畫一年分為五期，每期皆搭配1至2種花卉與多元配色，營造出層次分明、色彩繽紛的街景，近期剛完成換植，選用銀葉菊、五彩石竹、百日草、千日紅、天使花及日日春等多樣草花，

公園處表示，以大業路銜接洲美快速道路陸橋下的綠美化設計為例，利用黃金葉金露華、鵝掌藤、錦葉紅龍、長紅木、百合竹等灌木形成圖案，不僅美觀，更具備降低環境溫度與阻隔空污的效果，同時透過耐陰、耐旱植栽的運用，有效減輕維護成本。

公園處陽明所主任陳彥材說明，9月主打的草花是雙色天使花，學名 Angelonia，原產南美洲，其名稱與英文「Angel（天使）」發音相近，因此有「Angel Flower」之稱。顏色柔和、花瓣細膩的天使花，象徵純潔、愛與祝福，彷彿為城市披上一層天使的羽翼，帶來美麗與心靈慰藉，傳達了市府「以花傳情」的用心與祝福。

承德路槽化島黃與橘色的百日草交錯盛開。（台北市公園處提供）

承德路槽化島盛開的矮仙丹與千日紅。（台北市公園處提供）

