救災團隊前進花蓮到處被卡住 縣府︰災區訊息萬變、滾動檢討

花蓮縣光復鄉923水災，全國湧入大量的志工協助救災，市區交通移動相當困難。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成下游光復市區大淹水產生千戶以上的受災戶，全國愛心湧入，但昨天出現醫療團、物資車、便當車、義煮團、重機具等等都被花蓮縣府管制卡住，網路民怨不斷，縣府今早記者會致歉說，災區的狀況是瞬息萬變，交通真的是太過擁擠，所以進行嚴格的管制，今天起管制人員在現場當場查詢了解，確認無誤會立即放行。

行研處長陳建村說，花蓮縣政府今天總共準備了25000個便當，運送便當的運送有相當技術上的困難，常常調度車進去後就出不來，第一個系統就是透過村里鄰長這系統送出，目前很多國軍、NGO都投入協助運送，前幾天造成鄉親或者是志工各單位的不便，花蓮縣政府在這邊要向大家致歉，昨晚徹夜檢討交通管制昨為，重新檢討並隨時靈機應變。

花蓮縣警察局鳳林分局指出，光復市區由於道路原本就很狹小，加上目前都是淤泥及災戶垃圾，還有很多重機具清運，很多節點都卡住，裡面的運土出不來，外面倒完土的進不去，因此進行交通管制讓裡面的車輛出來後在放行，並非刻意擋住外面的車輛進去，

警方指出，從台九線進入到光復市區，我們會建議先右轉中正路，然後到林森路左轉後再回到台九線北上到馬太鞍溪斷橋南端處在迴轉回到光復市區；大農大富森林園區這邊，先把一些要北上的車輛引導右轉走193縣道，不要再進入光復那個市區，這是第1個節點，第2個節點，設在光復糖廠的便利商店前面這邊。

花蓮縣政府今天舉行記者會，說明交通管制狀況。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復鄉923水災，全國湧入大量的志工協助救災，市區交通移動相當困難，警察局公佈路線。（警察局提供）

