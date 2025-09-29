屏縣第一時間赴花蓮救災 消防局：當日縣長指示立即整備

屏縣消防救出6歲女童小沂感動無數人。（屏東縣政府消防局提供）

本月23日午後受到馬太鞍溪堰塞湖災情影響，花蓮縣光復鄉成重災區，屏東縣政府消防局第一時間赴花蓮支援，4天3夜搜索35處，救出64名受困者，尤其不放棄嘗試，奇蹟營救出6歲女童小沂，感動全台；近日在網路有民眾討論屏縣第一時間赴花蓮的原因，消防局提出最新回應。

屏東縣政府消防局長李彬正今（29日）說明，屏東縣政府消防局第一時間研判情況嚴重，周春米縣長指示特搜大隊立即整備待命，並同步和消防署、花蓮縣確認後就馬上出發前往花蓮。

近日有網友在「Threads」表示，在災區聽到有搜救人員說「原本我們第一天當下就已經準備好出門，結果長官跟花蓮聯絡完就沒有後續，過了一天沒有通知，聽說後來屏東自己派人去看很嚴重，屏東特搜才趕快自己出門...」。在引發討論後，屏東縣政府消防局回應媒體詢問而有了今日的說明。

其實在屏東縣消防在23日當天發布的新聞資料即指出「屏東縣政府消防局特種搜救大隊於下午5時30分接獲消防署及花蓮縣政府請求支援，立即啟動跨縣救援機制，出動救災人力與裝備，火速前往災區」；26日傍晚屏縣救難人回到屏東後，所發布的新聞稿也提到「屏東縣政府在第一時間接獲花蓮縣請求支援後，縣長周春米立即指示全力投入救災，屏東縣消防局特種搜救大隊隨即集結馳援」。

屏東縣政府消防局是在23日傍晚緊急調派特搜大隊及第一大隊人車裝備共8車7船艇23人，由大隊長陳世鴻帶隊，於夜幕中直奔花蓮，深夜11點到達光復糖廠前進指揮所報到後，立即接受搜索地點的任務分配，漏夜在光復鄉佛祖街、光復、敦厚路一帶展開搜救。

