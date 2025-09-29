為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏縣第一時間赴花蓮救災 消防局：當日縣長指示立即整備

    2025/09/29 12:25 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣消防救出6歲女童小沂感動無數人。（屏東縣政府消防局提供）

    屏縣消防救出6歲女童小沂感動無數人。（屏東縣政府消防局提供）

    本月23日午後受到馬太鞍溪堰塞湖災情影響，花蓮縣光復鄉成重災區，屏東縣政府消防局第一時間赴花蓮支援，4天3夜搜索35處，救出64名受困者，尤其不放棄嘗試，奇蹟營救出6歲女童小沂，感動全台；近日在網路有民眾討論屏縣第一時間赴花蓮的原因，消防局提出最新回應。

    屏東縣政府消防局長李彬正今（29日）說明，屏東縣政府消防局第一時間研判情況嚴重，周春米縣長指示特搜大隊立即整備待命，並同步和消防署、花蓮縣確認後就馬上出發前往花蓮。

    近日有網友在「Threads」表示，在災區聽到有搜救人員說「原本我們第一天當下就已經準備好出門，結果長官跟花蓮聯絡完就沒有後續，過了一天沒有通知，聽說後來屏東自己派人去看很嚴重，屏東特搜才趕快自己出門...」。在引發討論後，屏東縣政府消防局回應媒體詢問而有了今日的說明。

    其實在屏東縣消防在23日當天發布的新聞資料即指出「屏東縣政府消防局特種搜救大隊於下午5時30分接獲消防署及花蓮縣政府請求支援，立即啟動跨縣救援機制，出動救災人力與裝備，火速前往災區」；26日傍晚屏縣救難人回到屏東後，所發布的新聞稿也提到「屏東縣政府在第一時間接獲花蓮縣請求支援後，縣長周春米立即指示全力投入救災，屏東縣消防局特種搜救大隊隨即集結馳援」。

    屏東縣政府消防局是在23日傍晚緊急調派特搜大隊及第一大隊人車裝備共8車7船艇23人，由大隊長陳世鴻帶隊，於夜幕中直奔花蓮，深夜11點到達光復糖廠前進指揮所報到後，立即接受搜索地點的任務分配，漏夜在光復鄉佛祖街、光復、敦厚路一帶展開搜救。

    屏縣消防救難人員赴花蓮光復救援，在泥灘中匍匐前進，過程十分艱難。（屏東縣政府消防局提供）

    屏縣消防救難人員赴花蓮光復救援，在泥灘中匍匐前進，過程十分艱難。（屏東縣政府消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播