救災志工氣哭！ 沒有「花蓮縣府紙本通行證」 重機具全被禁入災區

許多前往花蓮光復災區支援數日的志工爆料，花蓮縣府突然在28日要求任何救災機具必須申請通行證，且只認花蓮縣府核發版本，中央核發或無任何申請則全被趕出災區。（圖擷取自社群平台）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成下游光復鄉災情慘重。正當各界進行救災期間，花蓮縣府被受災戶與志工接連踢爆，多次派人阻擋災民領取物資，限制愛心便當、醫療團隊等救援物資與人力進出災區，甚至突然下令只允許「持有花蓮縣府核發通行證」機具進入災區，導致現場多地陷入混亂。

臉書粉專「農藝女孩看世界」昨（28）日與今（29）日連續發文分享，除列出目前花蓮光復鄉救援進度，還有穿得光鮮亮麗傅氏夫婦前往災區四處作秀擺拍、造勢拉選票等醜態，以及花蓮縣府做出各種阻礙救災工作的誇張行徑。其中，不少攜帶各種救災機具從全台各地趕到災區的志工，踢爆遭花蓮縣府與警方刁難，不得自由進出災區。

許多前往現場的志工陸續發照片證實，花蓮縣府並未在第一時間給出完善的規劃、也未發布任何公告，導致大家只能各自為政。最誇張的是，不少在23日災情發生後就攜帶機具前往現場的志工，已在災區支援數日，卻在28日突然被花蓮縣府要求必須申請通行證，且只認花蓮縣府核發版本，中央核發或無任何申請則全被趕出災區。

不僅如此，部分志工在輾轉詢問各方勢力，才好不容易從議會申請到花蓮縣府核發的通行證，卻仍被災區指揮所、警察等單位處處刁難，用各種理由強硬拒絕他們的機具進入災區，拒絕理由包含「指控志工手中通行證是假的」、「不認電子版通行證，只能使用紙本通行證」等，讓志工們氣得當場與花蓮縣府人員起爭執。

還有一名26日出動7台怪手、7台山貓與7台卡車的鄒姓志工透露，自己每天投入20至30萬元的機械費用，已連續3天救援，卻在28日突然被告知要有通行證，不然他們的機具不得進入災區，白白浪費了眾人半天可救災的黃金時間，也讓她當場氣哭。另有志工表示，災民們目睹許多志工的機具被攔截在外，卻無力也不知向誰求助。

對於眾人的抗議與質疑，花蓮縣警察局鳳林分局今日表示，光復市區由於道路原本就很狹小，加上目前都是淤泥及災戶垃圾，還有很多重機具清運，很多節點都卡住，裡面的運土出不來，外面倒完土的進不去，因此進行交通管制讓裡面的車輛出來後在放行，並非刻意擋住外面的車輛進去；花蓮縣環保局課長則稱「重機具一律放行」，還提到災區出現暫時管制，是因為災區交通一度大亂，為避免二次事故才緊急攔車。

針對花蓮縣府各單位的說詞，「農藝女孩看世界」直接指出，不少連有申請到通行證的機具，在載運淤泥出去後也進不來，甚至連村民好不容易協調到的山貓也沒了，質疑「現在是連怪手跟山貓都不能進來嗎？交管的警察是優先放小車過，不是優先讓重機具吊車山貓怪手過，這根新聞講的『只給救災機具過』完全相反！」。

對於並未在第一時間給出完善的救災規劃，事後臨時發布有礙救援工作進行政策的花蓮縣府，不少志工對此發文痛斥。（圖擷取自社群平台）

