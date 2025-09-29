為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中秋節高雄公園禁烤肉、放鞭炮 違者重罰6千元

    2025/09/29 12:40 記者葛祐豪／高雄報導
    中秋節高雄公園禁烤肉、放鞭炮，違者最高可罰6千。（記者葛祐豪攝）

    中秋節高雄公園禁烤肉、放鞭炮，違者最高可罰6千。（記者葛祐豪攝）

    中秋節即將來臨，高雄市工務局今（29日）提醒市民，為確保公園環境整潔與公共安全，高雄所有公園內禁止烤肉或燃放鞭炮，違反規定且屢勸不聽者，將依「高雄市公園管理自治條例」第20條，處以1千元以上、6千元以下罰鍰。

    高雄市工務局長楊欽富表示，許多民眾喜歡在中秋節前往公園賞月，為了維護公園的整潔與安全，並減少空氣汙染及碳排放對環境的影響，近年特別加強宣導公園「賞月不烤肉、不燃放鞭炮」的觀念，今年同樣禁止烤肉或燃放鞭炮。

    公園處強調，中秋節高雄所有公園內禁止烤肉或燃放鞭炮，對於違反規定且屢勸不聽者，將依「高雄市公園管理自治條例」第20條，處以1千元以上、6千元以下罰鍰。

    經過這幾年不斷勸導及中秋烤肉退燒，中秋節在高雄公園烤肉的情況已減少很多，為避免影響民眾佳節團圓的好心情，公園處以往都以口頭勸導為主，幾乎未有實際裁罰案例。

    公園處強調，在公園內烤肉容易造成花草枯死，要花很多時間復原，且公園內草皮及木棧道有易燃特性，若不慎引燃火苗，還得吃上官司。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播