中秋節高雄公園禁烤肉、放鞭炮 違者重罰6千元

中秋節即將來臨，高雄市工務局今（29日）提醒市民，為確保公園環境整潔與公共安全，高雄所有公園內禁止烤肉或燃放鞭炮，違反規定且屢勸不聽者，將依「高雄市公園管理自治條例」第20條，處以1千元以上、6千元以下罰鍰。

高雄市工務局長楊欽富表示，許多民眾喜歡在中秋節前往公園賞月，為了維護公園的整潔與安全，並減少空氣汙染及碳排放對環境的影響，近年特別加強宣導公園「賞月不烤肉、不燃放鞭炮」的觀念，今年同樣禁止烤肉或燃放鞭炮。

公園處強調，中秋節高雄所有公園內禁止烤肉或燃放鞭炮，對於違反規定且屢勸不聽者，將依「高雄市公園管理自治條例」第20條，處以1千元以上、6千元以下罰鍰。

經過這幾年不斷勸導及中秋烤肉退燒，中秋節在高雄公園烤肉的情況已減少很多，為避免影響民眾佳節團圓的好心情，公園處以往都以口頭勸導為主，幾乎未有實際裁罰案例。

公園處強調，在公園內烤肉容易造成花草枯死，要花很多時間復原，且公園內草皮及木棧道有易燃特性，若不慎引燃火苗，還得吃上官司。

