竹市共享機車未擴及風景點 市府：將研議評估

竹市共享機車未擴及風景點，市府表示將研議評估。（市府提供）

新竹市府去年4月推動共享機車試辦計畫，卻遭審計室質疑共享機車營運規模小，服務量能有限，未包含香山區及多處觀光景點，管理法規也不健全，市府尚未制定相關自治條例，不利於維護公共秩序和使用者權益；市議員施乃如建議市府應將服務範圍擴大，涵蓋觀光景點，市府則表示將進一步研議評估。

審計室指出，市府共享機車試辦計畫總數量上限為500輛，共有2家業者進駐。 Gogoro與台積電合作投入300輛GoShare共享機車，iRent則投入200輛。不過，共享電動機車試辦計畫初期營運規模小，服務範圍涵蓋新竹市東區、北區等市區道路及新竹科學園區，但未及香山區與多處風景區，建議積極評估擴大規模。

此外，計畫未制定共享運具經營業管理自治條例等相關規範，藉此規畫專用服務區域、計收使用權利金、限制投放車輛數、違規營運罰則或相關服務評鑑機制等，不利維護公共秩序與保障使用者權益。

市府交通處表示，相關計畫市府並未出資，廠商考量目前服務量能、整體效益及調度能力等條件，還須研議評估；有關制定管理自治條例部分，將視廠商營運情形研議制定，若共享機車有違規行為，將依道路交通管理處罰條例開罰，以維護道路交通秩序。

施乃如指出，強烈建議市府應積極與廠商溝通研議擴大服務範圍，不能只侷限市區，服務範圍擴大至香山區、南區，涵蓋青草湖、普天宮等觀光景點，以帶動區域觀光人潮，同步也要加速制定管理自治條例，參考六都經驗，儘快確認專用服務區域、限制投放車輛數、訂定營運違規罰則及服務評鑑機制，從根本解決管理問題。

