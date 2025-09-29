中央通行證機具全被擋 在地名廚愛爾文怒斥：只有花蓮縣府可以救災？

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，重創下游光復鄉，當地救災工作持續進行中。（記者王榮祥攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日潰決，重創下游光復鄉，當地救災工作持續進行中，然而當地災民與志工接連踢爆，花蓮縣府及藍營人士多次出手阻礙救援，惡行引發各界譁然。對此，在地知名主廚愛爾文也發文證實相關事件，並痛斥花蓮縣政府這些作為，「嫌幫忙的人太多了？還是只有花蓮縣政府可以救災？」

根據愛爾文今（29）日發文，整理目前光復鄉災區民眾與志工，遇到一系列與花蓮縣政府有關的問題，像是關於「重機具」前進花蓮支援的部份，各方努力投入清淤工作，然而目前傳出只有「隸屬花蓮縣」的機具才可以進出災區，他們有發機具的「花蓮縣政府通行證」；至於其他縣市、甚至有張貼「中央發的通行證」的機具全被擋在外面，且花蓮縣政府也不承認中央的機具，也不發給他們花蓮縣政府的通行證。

愛爾文還提到，27日許多人沒便當可吃、28日眾人開始大量找便當，「說一天要2萬個，從南區調上來光復還不夠，中央農糧署也要開始發便當，現在要變成便當富翁了吧？」，並補充指出，無論便當數量多寡，真正的問題皆是無法送到有需要的人手上，他認識的受災戶朋友透露，自己拿到3個便當有2個臭掉，無法吃只能倒掉。

愛爾文表示，也因為發生這種狀況，啄木鳥救災29日前進廚房預估的出餐量「直接砍半」，因為不想浪費食物資源與大家的善，再來日前有提到私家車與工程車卡在一起，讓讓工程機具無法順利清淤效率下降，於是縣政府開始做了嚴格的交通管制，「結果今天把要上馬太鞍教會義煮團的食材擋在外面，義煮團被縣政府oder上萬個便當，結果不把食材給人家，巧婦難為無米之炊....我認真看不懂這是甚麼操作....」。

愛爾文強調，他相信這麼多志工們，大家都有眼睛也都會看，「裡面誰在做事，誰在作秀，在泡泥巴裡面的人最清楚」，並補充29日當地可能遇到的幾點狀況，除便當數量需求砍半，還有災區出現嚴格交通管制的情況，導致送餐車可能會有某些地區進不去；目前大項的物資是充足，卻並未獲得妥善分配造成浪費與爭議；「鏟子超人」建議直接去車站找中央的志工分配報到；至於重機具通行證，尚待29日怎麼發展。

愛爾文列出，救災SOP有「盤點、整合、分配、執行、檢討、改善」這幾點，並向花蓮縣政府喊話，「拜託拜託，花蓮縣政府更有效率一點，不要等人家去跟你說，自己要主動去詢問需求，當官是服務百姓的，大家都來幫忙了，至少要跟人家講要做甚麼吧？不知道也沒關係，至少不要阻擋人家吧？」

愛爾文爆料，花蓮縣政府不承認中央調派到現場救災的機具，也不發給他們花蓮縣政府的通行證。（圖擷取自社群平台「X」）

