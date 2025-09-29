首度在中央協調所發言 花蓮行研處長︰已訂2.5萬便當、多為採購

花蓮縣府行研處長陳建村，今首度列席中央前進協調所記者會，說明縣府救災工作重點。（記者王榮祥攝）

花蓮縣府官員今首度列席光復鄉中央協調所聯合會議，縣府行研處長陳建村更首度參與協調所記者會並發言，開場第一句話先向罹難家屬致哀，再感謝國軍、志工、相關單位協助救災，並針對引起關注的「便當」問題表示，今天中、晚餐已訂購2.5萬份便當提供志工，絕大多數是縣府採購。

陳建村說，他要代表縣府、縣長，向所有罹難家屬致最深哀悼，仍失聯的鄉親，會持續跟國軍弟兄，盡力把每一位都救出來。

請繼續往下閱讀...

收容所部分至今共收容527人，比昨天540減少20人，1606遭淤泥入侵戶累計已清逾6百戶，真的感謝國軍、慈濟，還有來自各界的志工。

他進一步提到很感謝全國湧進來愛心，但縣府公有空間有限，目前物資空間都已爆倉，相關物資都充足，所以暫停受理物資捐贈。

針對外界質疑縣府提供的便當，陳建村說明縣府今天中餐、晚餐已訂購2.5萬份便當，除部分為善心人士提供，多數是縣府採購；前幾天送便當遇到交通困難，導致便當車出發後回不來，後續會透過管制與聯繫機制，讓包括縣府便當車、義煮團等相關送餐車輛，都能趕赴災區。

他同時提到塞車多日的縣道193，今天上午「非常暢通」，主要是管制效率好，且多數民眾知道非必要別進光復市區。

對於近期各界諸多建議指教，花蓮縣府會虛心檢討，後續會跟中央同個願望，會24小時不眠不休全力救災。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法