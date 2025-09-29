南投鏟子超人：每間清淤房的志工都可成「小系統」

楊傳峰老師改變登山行程，轉往光復鄉當志工，一身的泥巴，是他最特別的教師節禮物。（楊傳峰提供）

奉獻偏鄉教育多年的楊傳峰老師，原安排登山慶祝教師節，臨時改變行程轉往花蓮縣光復鄉當清淤泥志工，為民宅清淤泥時，主動扮演統整角色，協調客廳、廚房志工運作，鏟子超人們齊心完成清淤泥任務。楊傳峰說，「去就對了」，不管大系統調度紊亂，每間房子自成「小系統」，分工統整後就會很順利。

家住南投縣的國中老師楊傳峰（也是作家）愛爬山，原安排重訪武陵四秀的喀拉業、桃山，送給自己一個特別的教師節禮物，但27日臨時決定改往花蓮縣光復鄉當志工，28日上午搭火車抵達光復車站，看到等著分派工作的志工隊伍有如「貪食蛇」般壯觀，內心感動不已。

楊傳峰表示，排隊等到分派工作點，但因人群太多而走散，後來看到2個年輕人，就跟著他們到需要人力的一間民宅，巧的是，門牌號碼剛好跟楊傳峰家同號，讓他驚呼「原來這裡有特殊緣分！」。

昨日傍晚跟一群志工完成一戶住家清淤泥工作，楊傳峰身歷其境後說，「想去當志工就去，那裡真的很缺人！」。

楊傳峰和多位「鏟子超人」，互不相識，原本有人在客廳噴水、掃泥水，他和幾位志工在廚房鏟土，但發現事倍功半，因此主動出來統整協調，先往廚房噴水讓土軟化，流向客廳，再有志工掃泥巴水，而他也適時當啦啦隊，一段時間就到客廳回報廚房「土剩下2分之1囉！」等進度，或宣布「休息5分鐘」。

楊傳峰建議也想當「鏟子志工」的朋友，現場有鏟子等工具，雨鞋、飲水和行動糧自帶，每間清淤泥的屋子就是一個小系統，志工們可先統整分配工作再進行，效率會更好，若能適時當啦啦隊，大家會更有精神。

楊傳峰經與鏟子超人們溝通協調後，水柱朝廚房的土噴水，軟化後變泥水。（楊傳峰提供）

楊傳峰老師（前排左1），和其他鏟子超人們完成住戶清淤工作，大家開心比愛心合照。（楊傳峰提供）

