竹市重陽敬老禮金10/1起發放 祝長輩「幸福呷百二」

重陽節即將到來，新竹市政府將自10月1日起發放重陽敬老禮金，年滿65歲以上（原住民族為55歲以上）且在今年10月1日以前設籍竹市，每人2,000元重陽敬老金，對於年滿百歲的長輩，將另行拜訪並致贈6,000元禮金以表敬意，預計7萬4千餘名長者受惠。

市府表示，除了持續發放安老津貼、放寬全口活動假牙補助條件外；最讓長輩們開心的莫過於升級敬老卡及愛心卡的服務，不僅可搭乘公車客運、計程車、台鐵，使用國民運動中心設施、公立游泳池，也開放在農會及合作藥局使用，都是希望讓長者樂活竹市、幸福呷百二。

社會處說明，今年重陽節是10月29日，重陽敬老禮金從10月1日起開始發放，發放對象包含民國49年12月31日（原住民族59年12月31日）前出生，且於114年10月1日前（含當日）設籍竹市，年滿65歲（原住民族55歲）以上之長輩，每位長輩可獲贈2,000元，禮金將在10月1日匯入長輩指定帳戶，未提供轉帳帳戶者則由里幹事協助發放。年滿百歲者另行拜訪並致贈6,000元。

社會處表示，重陽敬老禮金發放方式有以下三種：

（一）郵局入帳：竹市安老津貼請領者或已提供郵局帳號者，於10月1日撥入。

（二）農會入帳：領有中央老農福利津貼者或已提供新竹市農會帳號者，於10月1日撥入。

（三）未提供轉帳帳戶者由里幹事協助發放。

如對重陽禮金領取有任何問題，請洽社會處社會救助與老人福利科03-5352657。

