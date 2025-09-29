為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮物資倉爆倉 縣府：請先洽詢需求種類再送

    2025/09/29 12:05 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮光復0923水災，全國愛心物資湧入，目前花蓮光復糖廠的倉儲都已經全部爆倉。（記者王錦義攝）

    0923馬太鞍堰塞湖潰堤造成光復市區大淹水，大量民眾受災後，各方愛心不斷湧入，花蓮縣政府今早舉行記者會指出，花蓮愛心物資倉爆倉，請愛心人士先洽詢需求種類後在捐贈，花蓮縣政府感謝國人對光復鄉的大愛，讓受災鄉親感受到溫暖，都能得到鼓舞與希望。

    一車又一車的物資車不斷從全國各地運送至光復鄉，花蓮縣政府指出，為了能充分的接收到來自四面八方的愛心物資，不斷擴充物資倉儲量能，除了於光復糖廠前進指揮所設置物資接受所，同步也在花蓮縣中正體育館設置物資倉庫，後續更在花蓮港碼頭倉庫、吉安好客藝術村、鳳仁國小羽球館以及瑞穗鄉等地設置物資倉庫。

    同時為能將國人愛心發揮到最大效益，縣府煮出，除在光復糖廠前進指揮所設置物資發放點讓民眾領取所需物資，更主動出擊，招募志工整備包裝基本民生物資，並結合民間志願服務車隊，將一包包的物資交送到民眾手上。

    目前光復鄉物資已經非常充足，不僅花蓮縣政府與中央所設置的物資倉庫都已滿倉，大弄小巷間自發性募集物資的物資站也都接獲滿滿的愛。為了將民眾捐贈物資做更有效的運用，需暫停勸募物資，並將盡速整理所收到的物資，並持續發送到鄉親手上。

