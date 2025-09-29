為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不放棄偏鄉小校 行動智慧學校縮短城鄉差距

    2025/09/29 11:51 記者黃良傑／高雄報導
    不放棄偏鄉小校，行動智慧學校縮短城鄉差距，學童開心體驗VR。（教育局提供）

    高市114學年度238所國小新生報到，有42校不到10人、3校甚至僅1人報到，包括桃源區建山國小，為縮小城鄉差距，建山國小透過VR工具體驗體育課，讓學童們較量10多種運動。

    校方表示，炭格社會福利基金會偕臺灣智慧教與學推廣協會共同籌辦的偏鄉服務計畫，繼今年2月在桃源區寶山國小獲得熱烈迴響後，「行動智慧學校」再次將希望的種子帶回建山國小這片世外桃源。

    「行動智慧學校」專為建山國小二至六年級學子設計的豐富課程中，除了讓他們在VR體育課和VR運動競賽中體驗十幾種運動樂趣，更重要的是透過VR說故事，挑戰他們的數位敘事力。

    藉由VR說故事，挑戰學生自己數位敘事力，並親自設計場景與人物角色，完成布農族語雙語校園導覽，將自己的想法轉化為豐富且具深度的故事。

    六年級杜宥祈說，以前有看過其他人玩頭盔，這是第一次自己製作一部校園導覽作品；五年級奜立安覺得拳擊遊戲很好玩，還有錄音介紹布農族紅嘴黑鵯的故事。

    建山國小校長曾國義表示，這項計畫不僅為學校帶來先進教學資源，讓孩子們透過VR工具，學會如何思考、設計規劃，並將自己的想法轉化為有血有肉的故事，不僅為孩子帶來了前所未有的學習體驗，也為部落的文化傳承找到了新的可能性，讓每一個夢想都能在科技的助力下，紮根在地，放眼未來。

    不放棄偏鄉小校，行動智慧學校縮短城鄉差距。（教育局提供）

