    首頁 > 生活

    彰化鏟子超人來了！ 鏟出淤泥留下泥巴路 清溝車即刻上場

    2025/09/29 12:15 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣環保局派出清溝車與水車挺進花蓮光復鄉災區，由局長江培根親自帶隊。（圖右三）（彰化縣環保局提供）

    彰化縣環保局派出清溝車與水車挺進花蓮光復鄉災區，由局長江培根親自帶隊。（圖右三）（彰化縣環保局提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，彰化縣環保局派出員林市、二林鎮、埤頭鄉等地清潔隊的機具與隊員，挺進光復鄉重災區，看到街道滿滿的鏟子超人，當鏟出淤泥所留下的泥巴路，馬上用清溝車清洗，用行動展現「同島一命」的精神！

    環保局長江培根表示，昨天（28日）派出3車、5人，花費8到10個小時才抵達花蓮，這次彰化縣派出的是2部清溝車與1部水車，希望全力協助清洗災區的泥巴路，預計將在災區展開為期5天的清掃行動。

    由於光復鄉到處都是泥濘，街道與車站全是滿滿的鏟子超人，人人一手鏟子，一手水桶，都在災民的住家清出淤泥，街道也都是來自各地的救災機具。江培根指出，目前鎖定在小挖土機、鏟子超人所挖出、清出淤泥後的泥巴路面，由清溝車與水車來清洗街道，為了讓行動更有效率，將在夜間進行清洗，以深入部落為主，希望讓光復鄉能夠及早恢復往日的面貌。

    彰化縣環保局派出清溝車與水車挺進花蓮光復鄉災區，清洗泥巴路面。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣環保局派出清溝車與水車挺進花蓮光復鄉災區，清洗泥巴路面。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣環保局派出清溝車與水車挺進花蓮光復鄉災區，清洗泥巴路面。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣環保局派出清溝車與水車挺進花蓮光復鄉災區，清洗泥巴路面。（彰化縣環保局提供）

