中和土地公遶境祈福 車隊長達120公尺

新北市中和區9間土地公廟聯辦土地公遶境祈福嘉年華，一早先進行請神。（記者黃政嘉攝）

新北市中和區公所與在地9間土地公廟聯合舉辦「中和土地公遶境祈福嘉年華」今熱鬧展開，在新北市長侯友宜敲響鑼聲下，遶境車隊從新福和街的活動會場出發，行經各參與廟宇，橫跨中和區36個里，象徵福德正神庇佑地方，沿途里民設香案恭迎神駕。

今年度中和土地公活動包含遶境與廟會市集，活動進行至今午1點半，主辦宮廟為烘爐地南山福德宮、和美宮、碧河宮、力行福德宮、中和中興福德宮、埤仔頭福德宮、崎仔頭福德宮、鎮福宮、潭墘樂墘宮等9宮廟。

遶境車陣有各廟的摩托車隊、舞龍舞獅、鼓陣、北管、藝閣花車與神轎，規模逾150人、18台車，長達120公尺，遶境結束後，另安排中和國小管樂團、電音嗩吶、二胡輪番表演，炒熱活動。

侯友宜今擔任祈安典禮主祭官，和與會來賓向福德正神上香參拜，他表示，今天來中和區的路上，看到在地信眾都擺出祭品，認同土地公文化祭活動，拜土地公，也祈求家人平安健康，新北市靠宗教文化延續土地的社會祥和，也盼土地公保庇在地鄉親平安順遂；捷運萬大中和線後年就會做好，另也規劃中和光復線，可從中和區搭捷運到台北市國父紀念館，他將全力以赴解決交通問題。

中和力行福德宮主委林寬仁表示，中和地區的土地公廟非常多間，力行福德宮自2012年創辦「大中和土地公文化祭」，藉由土地公慈悲力量，保佑中、永和地區民眾戶戶平安，後由區公所共同主辦，凝聚鄉親感情，同時發揚土地公大愛精神。

中和區長楊薏霖表示，看到各里長與居民自發性籌辦香案與接待，感受到社區的力量與土地的溫度，未來將持續支持文化傳承，讓信仰深入人心。

參與遶境車陣從活動會場出發，行經各參與土地公廟，橫跨中和區36個里。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜擔任祈安典禮主祭官，和來賓參拜福德正神。（記者黃政嘉攝）

中和鎮福宮於攤位發放長壽招財龜，吸引大批民眾領取。（記者黃政嘉攝）

