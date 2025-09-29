新北永和道路景觀換新裝 天使花、千日紅點亮城市四季之美

新北市綠美化環境景觀處近期於永和區新北環快秀朗橋頭端槽化島換上淡粉、白、紫、桃紅色的天使花、千日紅與日日春，為市民帶來清新亮點；圖左紫色是千日紅，右為天使花。（記者羅國嘉攝）

新北市綠美化環境景觀處近期於永和區新北環快秀朗橋頭端槽化島換上淡粉、白、紫、桃紅色的天使花、千日紅與日日春，為市民帶來清新亮點。景觀處長林俊德表示，道路植栽除須考量生長特性與環境耐受力，更肩負提升市容與市民生活美感的使命，讓都市空間也能感受四季變化之美。

林俊德指出，日前在永和區新北環快秀朗橋頭端的槽化島，已悄然換上淡粉、白、紫、桃紅色不等的天使花、千日紅及日日春等，除了增添多樣的道路景緻，更要考量選用能順應夏、秋季節更迭期間氣候變化的當季草花。

林俊德說，天使花象徵純真與堅定，花朵從葉腋間由下而上逐漸開放，散發淡淡清香，全年開花，以春、夏、秋季最為盛開，花色有紫、淡紫、粉紫、白等；又名圓仔花的千日紅則，花語為永恆不變的愛，色彩鮮豔亮眼，也是婚嫁與七夕祭典的重要花卉，增添文化寓意。

林俊德表示，道路植栽除了營造自然永續的城市環境，更能提升市容與市民生活美質，讓都市區域四季皆有不同風貌，展現新北「綠城市」的獨特魅力。

