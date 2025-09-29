中秋連假天氣穩定 連假後「熱帶擾動成變數」

週二（30日）高溫說明。（氣象署提供）

未來一週受太平洋高壓影響，天氣穩定炎熱，午後留意局部雷陣雨，明天大台北及中南部近山區留意36度以上高溫。中央氣象署預報，中秋連假天氣相對穩定，台灣南方的大低壓帶是否發展熱帶擾動，預估會在連假期間釋出訊號，影響連假後天氣走向。

氣象署預報員張竣堯表示，中秋連假天氣相對穩定，上午多雲到晴、午後各地山區及南部地區局部短暫雷陣雨；連假期間，南海及菲律賓東方海面可能出現熱帶擾動發展的明確訊號，但不會立即影響台灣；連假之後的天氣，若熱帶擾動發展起來，水氣有可能影響台灣，若無活躍發展，則屬於高壓影響的天氣型態。

請繼續往下閱讀...

未來一週天氣，張竣堯說明，今天西半部地區及各地山區午後局部短暫雷陣雨，其中屏東地區及中南部山區有局部大雨機會；週二至週五上午多雲到晴，午後降雨落在南部地區及各地山區，留意局部短暫雷陣雨；週六、日環境轉為偏東風，迎風面花東地區及恆春半島不定時短暫陣雨，午後南部地區各地山區局部短暫雷陣雨。

溫度方面，張竣堯說，未來一週高溫普遍落在31至35度，明天西半部33至35度，東半部31至32度，大台北地區及中南部近山區溫度較高，不排除出現36度以上高溫。

張竣堯提醒，未來一週台灣天氣相對穩定炎熱，午後留意局部雷陣雨，尤其是山區要多加留意；民眾外出做好防曬、補充水分，今天沿海及離島仍有長浪，到海邊活動留意安全。

未來一週降雨預測。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法