中秋前夕徵才！北市就業服務處釋職缺 上看月薪6萬、時薪460

北市勞動局就業服務處9月30日至10月3日，共邀集17家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達472個工作機會。（台北市勞動局提供）

台北市就業服務處在明（30日）至10月3日，於景美、內湖、西門、北投、艋舺及南港東明等就業服務站舉辦為期四天的徵才活動。本週共邀集17家優質企業釋出472個多元職缺，涵蓋餐飲、零售、汽車服務及長照照護等產業，高薪6萬元、最高時薪460元。

勞動局表示，本次徵才活動特別聚焦於兼顧穩定與彈性的工作機會，無論是正職或兼職、資深或新手，皆可找到合適的職涯方向，連鎖餐飲集團王品集團-青花驕，提供餐飲管理、儲備幹部等專業發展管道，月薪上看44500元以上，提供完整職涯發展與晉升制度。

勞動局說，零售龍頭如統一超商、特力屋、聖德科斯、棉花田、好好生活家居家具、萬達寵物等多家企業開出儲備幹部、門市銷售正、兼職等職缺，培育未來店主管理人才。捷博（股）公司也加入本週徵才行列，提供汽車美研匠與儲備店長職缺，歡迎汽車美容、鈑噴專才應徵。

此外，勞動局也補充，微笑單車大舉徵才，有調度專員、維護專員等，其中夜班與大夜班維護與調度專員職缺，高薪達48000元、時薪最高也有240元，另有高溫津貼、油資補助、年終獎金、留任獎勵與推薦獎勵等豐厚福利。現場徵才就在9月30日西門站、10月3日景美站舉辦，歡迎有機車或手排汽車駕照的朋友們踴躍面試。

勞動局說明，面對高齡社會需求，長照相關機構本次大舉徵才，提供超過100個看護與照服員職缺，包括安德利、承霖、惠安、潤田、璞馨、傑緣、行愛住宿長照等機構釋出工作機會，時薪從200元至460元、月薪可達60000元。

徵才活動地點及時間如下：

9月30日下午2時至4時 北投就服站（特力屋、傑緣居家長照）、西門就服站（微笑單車）、內湖就服站（萬達寵物、行愛住宿長照、捷博）

10月1日下午2時至4時 西門就服站（統一超商）

10月2日下午2時至4時 景美就服站（安德利居家長照、承霖居家長照、惠安居家長照、潤田居家長照）、南港東明就服站（聖德科斯、棉花田、好好生活家居家具、王品餐飲-青花驕）、艋舺就服站（潤田居家長照、璞馨居家長照、錢櫃）

10月3日下午2時至4時 景美就服站（微笑單車）

