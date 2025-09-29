為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南化西埔國小停辦不廢校 轉型社區學習基地

    2025/09/29 11:32 記者吳俊鋒／台南報導
    西埔國小停招後，轉型社區學習基地，首辦中秋音樂晚會，邀請鄉親同樂。（圖由南市教育局提供）

    西埔國小停招後，轉型社區學習基地，首辦中秋音樂晚會，邀請鄉親同樂。（圖由南市教育局提供）

    台南市偏遠的南化西埔國小今年8月停辦，但現址並未裁廢，在教育局與各界的努力下，轉型社區學習基地，連假期間舉辦中秋音樂晚會，鄉親同樂，呈現蛻變後的新面貌。

    西埔國小原有學生順利轉銜至南化國小就讀，現址變身為「南化國小西埔校區」，由台灣金古記念生命關懷協會認養，活化、利用，啟動社區多元學習。

    當地社區與金古協會攜手策劃下，在這次連續假期，西埔校區辦理了中秋音樂晚會，現場邀請「斯埔伊薩克斯風樂團」、「台南市PP校長薩克斯風樂團」同台演出，讓鄉親提前歡度佳節。

    市長黃偉哲肯定西埔校區已由深耕南化的台灣金古記念生命關懷協會認養，致力推動在地教育與社區服務。

    黃偉哲說，目前該協會已成功爭取「鴻海星光計畫」，提供近20名孩童課後學習輔導；未來將在西埔校區規劃多元方案，包含舉辦農業營推廣友善耕作技術、設立新住民據點提供家庭支持，並向教育部申請成立「數位機會中心」，造福鄉親。

    教育局長鄭新輝指出，「停辦不廢校」是面對少子女化趨勢下的因應理念，西埔國小的成功轉型，為結合政府、民間與在地力量成為活化停辦校區的範例。

    西埔國小停招後，轉型社區學習基地，首辦中秋音樂晚會，邀請鄉親同樂。（圖由南市教育局提供）

    西埔國小停招後，轉型社區學習基地，首辦中秋音樂晚會，邀請鄉親同樂。（圖由南市教育局提供）

