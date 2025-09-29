時尚大賞新銳品牌SEIZEYES登上高雄設計節 50新作演繹港都風華

「SEIZEYES」團隊以作品〈風對佗位來〉，獲得2024高雄時尚大賞佳作。（圖由青年局提供）

KFA高雄時尚大賞成果綻放，去年以作品《風對佗位來》摘下佳作的新銳品牌「SEIZEYES」，今年10月2日將與「高雄設計節」攜手，於駁二P2倉庫登場服裝秀，推出50套融合海洋、港灣等高雄元素的全新作品，相當受時尚界矚目。

高市青年局長林楷軒表示，邁入第6屆的「2025 KFA高雄時尚大賞」，已成為國內具指標性的時尚孵育平台，累計已有逾千名青年設計師參與，成功培育多組團隊成立品牌與工作室，活躍於服飾、配件、選品電商等領域，「SEIZEYES」此次受邀登台，印證時尚大賞是青年設計師通往時尚產業與國際舞台的絕佳賽道。

由高雄青年設計師王建凱與團隊創立的「SEIZEYES」，歷屆多次獲獎，去年10月更與李亨、胡俊丞、郭恆生攜手，登上台北大巨蛋國慶晚會舞台，作品在短時間內亮相「金馬獎」、「金曲獎」與「金鐘獎」等三金典禮紅毯，備受矚目。

今年「高雄設計節」以「高潮指南：你的主張 What is your voice」為主題，將在10月2日至11月2日於駁二大勇區P2倉庫舉行，「SEIZEYES」特別前往凱旋二手市場挑選素材，以拼接、再製等工法，打造宛如海洋潮汐律動、融入漁網意象的前衛裝飾，壽山動物園、左營龍虎塔及新舊崛江商圈等城市記憶，也在團隊巧思中完美融入作品。

「SEIZEYES」並與高雄設計節策展團隊「選選研」統籌的50位設計師合作，舉辦主題秀，結合活動主題設計T恤，展現年輕世代的時尚眼光與潮流主張；「SEIZEYES」分享說，此次活動以「在地聲音」為核心打造服飾，盼讓觀眾感受高雄文化底蘊，相關作品未來也將透過借展，拓展跨域合作與品牌交流契機。

