為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    時尚大賞新銳品牌SEIZEYES登上高雄設計節 50新作演繹港都風華

    2025/09/29 11:37 記者葛祐豪／高雄報導
    「SEIZEYES」團隊以作品〈風對佗位來〉，獲得2024高雄時尚大賞佳作。（圖由青年局提供）

    「SEIZEYES」團隊以作品〈風對佗位來〉，獲得2024高雄時尚大賞佳作。（圖由青年局提供）

    KFA高雄時尚大賞成果綻放，去年以作品《風對佗位來》摘下佳作的新銳品牌「SEIZEYES」，今年10月2日將與「高雄設計節」攜手，於駁二P2倉庫登場服裝秀，推出50套融合海洋、港灣等高雄元素的全新作品，相當受時尚界矚目。

    高市青年局長林楷軒表示，邁入第6屆的「2025 KFA高雄時尚大賞」，已成為國內具指標性的時尚孵育平台，累計已有逾千名青年設計師參與，成功培育多組團隊成立品牌與工作室，活躍於服飾、配件、選品電商等領域，「SEIZEYES」此次受邀登台，印證時尚大賞是青年設計師通往時尚產業與國際舞台的絕佳賽道。

    由高雄青年設計師王建凱與團隊創立的「SEIZEYES」，歷屆多次獲獎，去年10月更與李亨、胡俊丞、郭恆生攜手，登上台北大巨蛋國慶晚會舞台，作品在短時間內亮相「金馬獎」、「金曲獎」與「金鐘獎」等三金典禮紅毯，備受矚目。

    今年「高雄設計節」以「高潮指南：你的主張 What is your voice」為主題，將在10月2日至11月2日於駁二大勇區P2倉庫舉行，「SEIZEYES」特別前往凱旋二手市場挑選素材，以拼接、再製等工法，打造宛如海洋潮汐律動、融入漁網意象的前衛裝飾，壽山動物園、左營龍虎塔及新舊崛江商圈等城市記憶，也在團隊巧思中完美融入作品。

    「SEIZEYES」並與高雄設計節策展團隊「選選研」統籌的50位設計師合作，舉辦主題秀，結合活動主題設計T恤，展現年輕世代的時尚眼光與潮流主張；「SEIZEYES」分享說，此次活動以「在地聲音」為核心打造服飾，盼讓觀眾感受高雄文化底蘊，相關作品未來也將透過借展，拓展跨域合作與品牌交流契機。

    服裝秀以「在地聲音」為核心，主要材料取自高雄凱旋二手市場。（圖由SEIZEYES提供）

    服裝秀以「在地聲音」為核心，主要材料取自高雄凱旋二手市場。（圖由SEIZEYES提供）

    「SEIZEYES」秀出50套造型，融入港都多元意象，圖為以布條拼接呈現漁網造型的裝飾，象徵高雄海港特色。（圖由SEIZEYES提供）

    「SEIZEYES」秀出50套造型，融入港都多元意象，圖為以布條拼接呈現漁網造型的裝飾，象徵高雄海港特色。（圖由SEIZEYES提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播