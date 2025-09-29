宛如科幻電影情節 投縣加速「智慧桿」建置

智慧桿的推動是智慧城市發展的重要環節，新北市已在部分地區建置智慧桿。（資料照）

為朝智慧城市發展邁進，南投縣政府計畫引進智慧桿（Smart Pole），初期規劃建置在日月潭、竹山紫南宮等觀光熱點，提供公共WiFi、多語資訊導覽與即時人流監控，以及在縣府周邊或夜市活動區，整合周邊照明與安全監控，提升縣民與遊客的便利與安全感。

南投縣政府計畫處指出，智慧桿（Smart Pole）是一種新型的公共設施，外觀看似路燈，卻整合了照明、通訊、監控、感測、能源管理等多元功能，例如在汽機車沒電時，路旁智慧桿即可用來充電，宛如科幻電影情節，目前已在新北等縣市建置，對南投來說，智慧桿不僅能提升城市治理效率，還能結合觀光旅遊、交通運輸、公共安全、災害防救與環境監測等多方面應用。

計畫處表示，經濟部產業發展署近期公告「城市智慧樞紐基礎設施創新轉型（規劃階段）申請作業，縣府計畫引進智慧桿，但因建置經費龐大，地方必須負擔一定比例配合款，需要審慎評估，因此縣府近日舉辦工作坊，盼透過交流討論，彙整各單位需求與想法，凝聚共識，以便提出申請時，能以更具體、明確的需求為依據，爭取更多中央資源支持，加速智慧桿建置進程。

逢甲大學地理資訊系統研究中心指出，智慧桿的推動是智慧城市發展的重要環節，涵蓋建置、維運、跨域整合到多元應用等層面，逢甲大學將協助縣府建立跨單位溝通平台，為南投縣爭取中央補助、推動智慧桿建設奠定基礎。

智慧桿外觀看似路燈，卻整合了照明、通訊、監控、感測、能源管理等多元功能。（圖由南投縣政府提供）

南投縣政府舉辦智慧桿建置工作坊，盼加速智慧桿建置進程。（圖由南投縣政府提供）

