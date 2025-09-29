剪黏大師許哲彥傳授一甲子工藝 免費開班盼技藝傳承

剪黏大師許哲彥（右1）免費開設2個月傳習課程，盼將傳統工藝延續。（圖由北港文史工作者吳登興提供）

雲林縣「剪黏工藝」技術保存者許哲彥，從事寺廟剪黏、交趾陶超過一甲子，為延續傳統工藝，他在北港傳薪書屋舉辦為期2個月的免費傳習課，教導學員從打底稿、調和水泥塑粗坯、剪裁碗片到如何黏貼碗片、修整彩繪等。許哲彥表示，期望藉此讓更多民眾關注傳統工藝。

78歲的許哲彥師承大師江清露，並曾與麻豆師傅李世逸學習，之後自立門戶承接剪黏工作，所剪黏的人物、動物，姿態活靈活現，作品除保存傳統技巧外，還融入個人巧思，作品獨樹一格，2017年許更獲登錄為雲林縣傳統工藝「剪黏工藝」保存者。

許哲彥說，此次工藝課程，教導來自全台各地的學員們從打底稿、用瓦片鐵絲作骨架，以水泥塑形做粗坯，用工具剪鉗剪裁碗片，到黏貼組合各式磁片，修整花籃造型，到最後彩繪上色裝飾暈染等，期望透過一系列傳統技法，吸引更多民眾關注傳統工藝。

台南陳先生說，此次課程體會到剪黏真的是需要投入大量時間去養成工藝師的技術，尤其是將陶碗切割成理想的破片，再將破片細修成水滴狀的花瓣、流蘇形狀，這些重複的制式動作，看似無趣，但卻是增加熟練度與對材料的熟悉度。

許哲彥表示，剪黏為複合媒材工藝，融合木雕、漆藝及泥塑，想學習好一項技藝，需要長期積累與沉穩心性，如今願意投入傳統技藝的年輕一代已不多見，即便如此還是盡所能開班授課、大力推廣剪黏工藝，希望傳統能夠延續、得到傳承。

