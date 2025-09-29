為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    剪黏大師許哲彥傳授一甲子工藝 免費開班盼技藝傳承

    2025/09/29 11:06 記者李文德／雲林報導
    剪黏大師許哲彥（右1）免費開設2個月傳習課程，盼將傳統工藝延續。（圖由北港文史工作者吳登興提供）

    剪黏大師許哲彥（右1）免費開設2個月傳習課程，盼將傳統工藝延續。（圖由北港文史工作者吳登興提供）

    雲林縣「剪黏工藝」技術保存者許哲彥，從事寺廟剪黏、交趾陶超過一甲子，為延續傳統工藝，他在北港傳薪書屋舉辦為期2個月的免費傳習課，教導學員從打底稿、調和水泥塑粗坯、剪裁碗片到如何黏貼碗片、修整彩繪等。許哲彥表示，期望藉此讓更多民眾關注傳統工藝。

    78歲的許哲彥師承大師江清露，並曾與麻豆師傅李世逸學習，之後自立門戶承接剪黏工作，所剪黏的人物、動物，姿態活靈活現，作品除保存傳統技巧外，還融入個人巧思，作品獨樹一格，2017年許更獲登錄為雲林縣傳統工藝「剪黏工藝」保存者。

    許哲彥說，此次工藝課程，教導來自全台各地的學員們從打底稿、用瓦片鐵絲作骨架，以水泥塑形做粗坯，用工具剪鉗剪裁碗片，到黏貼組合各式磁片，修整花籃造型，到最後彩繪上色裝飾暈染等，期望透過一系列傳統技法，吸引更多民眾關注傳統工藝。

    台南陳先生說，此次課程體會到剪黏真的是需要投入大量時間去養成工藝師的技術，尤其是將陶碗切割成理想的破片，再將破片細修成水滴狀的花瓣、流蘇形狀，這些重複的制式動作，看似無趣，但卻是增加熟練度與對材料的熟悉度。

    許哲彥表示，剪黏為複合媒材工藝，融合木雕、漆藝及泥塑，想學習好一項技藝，需要長期積累與沉穩心性，如今願意投入傳統技藝的年輕一代已不多見，即便如此還是盡所能開班授課、大力推廣剪黏工藝，希望傳統能夠延續、得到傳承。

    剪黏大師許哲彥免費開設2個月傳習課程，盼將傳統工藝延續。（圖由北港文史工作者吳登興提供）

    剪黏大師許哲彥免費開設2個月傳習課程，盼將傳統工藝延續。（圖由北港文史工作者吳登興提供）

    剪黏大師許哲彥免費開設2個月傳習課程，盼將傳統工藝延續。（圖由北港文史工作者吳登興提供）

    剪黏大師許哲彥免費開設2個月傳習課程，盼將傳統工藝延續。（圖由北港文史工作者吳登興提供）

    剪黏大師許哲彥（中）免費開設2個月傳習課程，盼將傳統工藝延續。（圖由北港文史工作者吳登興提供）

    剪黏大師許哲彥（中）免費開設2個月傳習課程，盼將傳統工藝延續。（圖由北港文史工作者吳登興提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播