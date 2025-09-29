新住民二代從母親餐桌 發展青年投入社區行動

「Di Rumah琉媽抵家團隊」舉辦分享餐桌，邀請新住民用家鄉菜分享自己的故事。（教育部提供）

新住民二代從媽媽的餐桌，發展成青年投入社區行動，「Di Rumah（印尼語：在家裡）琉媽抵家」團隊成員陳宜均，印尼籍媽媽當年隻身到屏東小琉球，從母親的餐桌記憶出發，邀請在地新住民與青年朋友們參與，訪談記錄他們的人生故事，也透過共餐促進社區對於新住民的認識與包容，獲選為教育部青年署「Changemaker計畫」團隊。

青年署科長黃雅玉說明，鼓勵青年朋友覺察在地議題，發揮自身創意與專長展開行動，每年透過「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，獎勵18至35歲青年組成團隊提出方案，運用行動金、業師輔導諮詢等資源，協助團隊穩定跨出每一步，今年核定50組團隊，青年關注議題還包括社區營造、文化記憶、在地產業、環境永續等。

請繼續往下閱讀...

陳宜均表示，因為想將母親如何融入這個社會與家庭的經歷分享給更多人，同時了解同樣離鄉背井來到小琉球的新住民女性們的故事，以及在當地漁村文化中是否經歷什麼困境，因此從母親的餐桌記憶出發，邀請在地新住民與青年朋友們參與，讓想念的家鄉味融合當地食材做出母國料理或文化融合的創意料理，並訪談與記錄他們的人生故事，也透過共餐分享彼此的生活與生命歷程，促進社區對於新住民的認識與包容。

此外，「舊城有點編」團隊成員方禹，2022年參與青年署「青聚點」之「好伴社計」所開設的在地課程後，持續投入地方，今年從移工在台中舊城的生活為切入點，與「壹零玖伍移民工文化協會」合作，透過田野觀察、線上專欄、走讀活動等，邀請移工分享自己在舊城的生活與未來想像，並匯集成「你的、移工們的台中舊城形狀」行動策展，讓更多人理解這群城市新住民的日常，同時也標記移工參與台灣城市變遷的證明，將舊城重新勾勒成一座多元共生的生活場域。

「舊城有點編」團隊，舉辦「你的、移工們的台中舊城形狀」行動展覽。（教育部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法