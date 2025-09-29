為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「餌球」效應消失 澎湖北海追逐糠蝦鯨鯊、鬼蝠魟也不見蹤影

    2025/09/29 10:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    鯨鯊追逐糠蝦而來，也因為糠蝦消失而失蹤。（澎湖海洋保育志工團隊提供）

    鯨鯊追逐糠蝦而來，也因為糠蝦消失而失蹤。（澎湖海洋保育志工團隊提供）

    新近澎湖北海毛司嶼，出現大批糠蝦聚集，吸引成群的珍貴保育類鬼蝠魟、鯨鯊追逐覓食而來，成為海洋盛會，讓不少空拍機、潛水愛好者趨之若鶩，但隨著糠蝦群消失，也不再見鬼蝠魟、鯨鯊身影，澎湖海洋保育志工隊長陳盡川給了最佳註解「因緣聚會而來、緣盡而散。」

    澎湖海洋志工船9月27日再度出發毛司嶼，船上載有澎湖最響亮的2位空拍機師郭偉民、陳俊廷，還有齊柏林台灣好行團隊的空拍機師，加上志工團隊的潛水團隊，浩浩蕩蕩出發前往澎湖北海，再度勘查鯨鯊鬼蝠魟的生態。但任憑空拍機一次又一次的起飛巡查，潮線帶上甚至整片海域都搜爛了，也完全看不到鯨鯊和鬼蝠魟的蹤影了。

    陳盡川自己也下水巡查 ，除了海蛸還是一樣的多，完全看不到糠蝦的蹤影了。沒有糠蝦的誘因，鯨鯊鬼蝠魟就沒有食物了，就沒有留下來的因緣了。

    至於糠蝦哪裡去了？陳盡川認為絕對不是被吃光了，可能也是被颱風帶來的強浪趕跑了，隨著洋流去了下一站海域，希望專業學者可以解惑。

    澎湖漁業生物研究中心表示，糠蝦是成團出現，隨著食物及潮汐漂流，「風王」樺加沙颱風帶來外圍強勁環流，有可能將糠蝦群帶離毛司嶼海域；另外因糠蝦也是海中各種生物的食物，才會形成「餌球」效應，吸引大批海洋生物聚集，也有可能是遭到大量進食，剩下的族群分散各地，讓人類無法用肉眼分辨，但這都是大自然生物的規律，無法用人力改變。

    毛司嶼糠蝦「餌球」效應，讓鬼蝠魟與鯨鯊「同框」演出。（澎湖海洋保育志工團隊提供）

    毛司嶼糠蝦「餌球」效應，讓鬼蝠魟與鯨鯊「同框」演出。（澎湖海洋保育志工團隊提供）

    鬼蝠魟也因糠蝦消失，毛司嶼附近也看不到蹤影。（澎湖海洋保育志工團隊提供）

    鬼蝠魟也因糠蝦消失，毛司嶼附近也看不到蹤影。（澎湖海洋保育志工團隊提供）

