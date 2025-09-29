台南攜手中央 建立白河水庫、白水溪「疏濬土方去化平台」

白河水庫經過中央大力清淤，庫容已提升至1404萬立方米。（圖由台南市政府提供）

南市府與中央合作，共同研商白水溪淤積問題及水庫排砂作業優化對策，決議建立「疏濬土方去化平台」，協助妥善去化白河水庫水力排砂所產生的淤積土方，穩定水庫蓄水量，提升排水效能，同時兼顧地方需求。

白水溪因河道蜿蜒、波降平緩、流速緩慢容易造成河道淤積，近年白河水庫完成防淤排砂工程亦加劇影響，雖有進行土方清淤仍緩不濟急，水利局邀經濟部水利署第五河川分署、南區水資源分署與農業部農田水利署嘉南管理處研擬因應對策。



會中決議，由市府與中央攜手建立白河水庫及白水溪疏濬土方去化平台，由經濟部水利署第五河川分署提供土方堆置地點、標售情形及民眾取用資訊，並於正式公告後由市府協助宣導民眾妥善利用，促進土方利用循環。

同時，第五河川分署將針對白水溪淤積嚴重河段辦理現勘確認，規劃緊急清淤方案。農田水利署嘉南管理處將依相關操作規定審慎評估白河水庫執行水力排砂之時機點，並由下游河川管理機關加強白水溪疏浚作業。

因應0728西南氣流白河區豪雨事件，會中同時討論洪颱期間滯洪設施運用之可行性，決議短期內由嘉南管理處視水情維持林初埤、將軍埤及上茄苳埤留有一定蓄水空間；長期則研議於上茄苳埤設置閘門之可行性，藉以提升區域防洪效益。

市長黃偉哲表示，白河水庫是大台南的重要水源，兼具供水與防洪功能，水力排砂雖有助於維持庫容，但下游白水溪的淤積問題也必須一併處理。

黃偉哲強調，市府將持續與中央緊密合作，不僅建立土方去化平台，讓資源更有效利用，也透過疏濬與設施調度，保障地方交通與居民安全，感謝相關單位協助，期盼未來能以「穩水情、助排水、保安全」為目標，提升區域整體治水韌性。

南市府與農水署及水利署合作建立白河水庫及白水溪疏濬土方去化平台。（圖由台南市政府提供）

