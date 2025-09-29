為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台越中秋文化節 300名親子同樂捐款做公益

    2025/09/29 10:45 記者林宜樟／嘉義報導
    民眾提星星燈籠遊街，體驗越南過中秋的習俗。（圖由民雄親子共學群提供）

    民眾提星星燈籠遊街，體驗越南過中秋的習俗。（圖由民雄親子共學群提供）

    長期推動民眾認識新住民文化的嘉義縣民雄鄉「越在嘉文化棧」，攜手長庚科技大學、東榮國小校校友會及民雄親子共學群舉辦「2025年月圓-越緣台越中秋文化節公益親子活動」，昨晚在民雄國中禮堂熱鬧登場，吸引超過300位大小朋友參加，體驗越南中秋節傳統活動及親子互動關卡，並設置若竹兒教育基金會與華山基金會捐款箱，讓親子一起捐款做公益。

    民雄鄉長林于玲、縣議員黃啟豪、林淑完等參與公益活動，新住民立委麥玉珍也來共襄盛舉；越在嘉文化棧站長阮金紅表示，越南過中秋是以兒童為核心，會製作星星燈籠遊街，活動讓親子一同製作燈籠，體驗越南童玩竹竿舞，吃異國美食，越南賓果藝人帶領參與越南賓果遊戲，提燈籠到民雄運動公園踩街，透過多種活動認識越南節慶文化，促進家庭親子關係。

    東榮國小校友會理事長許聖昌說，活動挹注長庚科大社會責任實踐計畫「多元新視界攜手嘉移人」，邀請嘉惠電力股份有限公司、黃啟豪議員、民雄商圈發展協會以及福池關懷協會出錢出力辦理；縣議員黃啟豪說，新住民與移工在台灣生活不易，阮金紅協助他們在台灣事務，並辦理親子活動，讓孩子認識不同國家文化。

    民雄親子共學群創辦人張文榮說，已第3次與越在嘉文化棧辦理中秋親子活動，開放報名後不到2小時100組名額即額滿，並且結合公益捐款，已是在地親子熱門活動。

    孩子 體驗越南童玩竹竿舞。（圖由民雄親子共學群提供）

    孩子 體驗越南童玩竹竿舞。（圖由民雄親子共學群提供）

    台越中秋文化節吸引許多民眾參加。（圖由民雄親子共學群提供）

    台越中秋文化節吸引許多民眾參加。（圖由民雄親子共學群提供）

