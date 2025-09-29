傅崐萁災區「擺拍」畫面曝！ 花蓮教師：夫妻倆在搞什麼

劉哲瑋今天上午發布的照片顯示，國民黨立委傅崐萁在一戶受災民宅「擺拍」，整潔光鮮的模樣與受災環境形成強烈對比。（圖擷自Lâu Thiat Uí臉書）

強颱樺加沙侵襲花蓮導致馬太鞍溪堰塞湖潰流，洪患重創光復鄉。花蓮教師劉哲瑋今天在社群媒體砲轟，災民忙著重建家園，國民黨立委傅崐萁卻忙著在災區拍照宣傳，「夫妻倆在搞什麼？」

劉哲瑋今天上午9時25分在臉書發布照片，只見傅崐萁穿著雨靴在一戶受災民宅「擺拍」，整潔光鮮的模樣與受災環境形成強烈對比。劉哲瑋說，「傅崐萁委員，可以教我怎麼走，雨鞋還能如此乾淨嗎？災民忙著清理家裡，還要停下來等你擺拍。」

劉哲瑋說，「災民傳給我的，他們不敢發文怕被查水表。啊我呢？你們也知道我的個性。」他接著痛批，「光復鄉非常聽縣府（花蓮縣政府）的話，這次聽話聽到死人了，結果你們夫妻倆在搞什麼？」

網友見狀紛紛留言表示，「還在擺拍，真是夠了」、「昨天擺拍被怪手司機嗆別作秀擋路」、「對岸那套學得淋漓盡致」；也有網友善意提醒劉哲瑋，「你要自己注意人身安全唷，辛苦啦」。

