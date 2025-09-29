為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    馬祖首次汽車拉力賽 19輛改裝賽車今晨抵東引

    2025/09/29 10:24 記者俞肇福／綜合報導
    來自台灣本島的19輛改裝賽車，今天（29日）清晨搭乘新臺馬輪駛抵東引島，將於10月4日參加「馬祖第一次汽車拉力賽」。（圖為東引鄉公所提供）

    來自台灣本島的19輛改裝賽車，今天（29日）清晨搭乘新臺馬輪駛抵東引島，將於10月4日參加「馬祖第一次汽車拉力賽」。（圖為東引鄉公所提供）

    位於國之北疆的馬祖東引島，今天（29日）清晨的中柱港熱鬧不已，19輛改裝的賽車從新台馬輪一輛接一輛駛出，會讓男孩熱血沸騰的引擎聲響徹港區上空，預告10月4日即將登場的「馬祖第一次汽車拉力賽」。

    主辦單位的華盟拉力賽車推廣協會會長林根業表示，今日共運抵東引車輛22部，其中包括19部賽車；後續尚有30餘部賽車，將分兩個梯次陸續抵達。連同正、副駕駛、眷屬及工作人員，預計將有近300人齊聚東引，共同參與10月4日、5日的「馬祖第一次汽車拉力賽」賽事。

    東引鄉長林德建一早前往中柱港熱情迎接，林德建指出，這場比賽不僅是東引的第一次，也是馬祖地區的創舉。由於拉力賽屬於開放道路賽事，安全措施必須格外嚴謹。鄉公所已要求主辦單位必須做好周延的防護與應變措施，確保活動順利安全。

    林根業指出，賽事規劃以「安全」為核心。路線設計採上坡與下坡交錯，危險地段均設置減速措施，包括三角錐、封鎖線及廢輪胎等，引導車輛減速轉向，避免失控。部分岔路與急彎則由工作人員與減速錐管制，確保車速受控。雖然賽道包含下坡與急轉，但沿線多為土堆、樹木緩衝，無懸崖落差，並有安全設施及人員守護，降低風險。

