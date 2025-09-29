為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    恆春星空閃耀！屏縣推觀星旅遊 年度土星衝吸睛

    2025/09/29 10:16 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東縣持續推廣觀星旅遊，成果顯現。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣持續推廣觀星旅遊，成果顯現。（記者蔡宗憲攝）

    為推廣恆春半島得天獨厚的觀星環境，屏東縣政府積極打造「星空之都」，近期結合「年度土星衝」天文亮點，邀請全台旅人來到低光害、無霾害的恆春半島，體驗宇宙浩瀚之美。縣長周春米表示，恆春擁有全台最佳的觀星條件，期盼透過天文旅遊，讓更多人認識這片南國星空的獨特魅力。

    恆春半島因其開闊視野與絕佳天文條件，被譽為全台最佳觀星地點之一。今年「土星衝」更是天文迷的焦點，當土星與太陽相對，亮度達最高峰，肉眼即可清晰觀察其壯麗光環。屏東縣府特別邀請天文專家施世治老師，規劃專業導覽與望遠鏡觀測活動，讓民眾在無光害的夜空下，近距離感受土星與南十字星的震撼之美。

    周春米表示，恆春建城150周年是重新認識在地文化與自然的最佳時機。縣府結合天文科學與在地教育，推出系列觀星活動，不僅推廣天文知識，更串聯在地文化與觀光資源。從車城到滿州，恆春半島的觀星點遍布鄉間，無論是專業天文迷或親子旅遊，都能在星光下找到屬於自己的感動。

    縣府教育處指出，恆春半島的觀星活動融入跨域學習，結合在地故事與科學教育，帶領民眾從認識星座到探索宇宙奧秘。活動中，民眾可透過專業望遠鏡觀測星體，搭配導覽解說，深入了解「年度土星衝」的科學意義。車城國小更將天文教育融入課程，學童在學習中認識家鄉星空，成為推廣天文的小尖兵。

    周春米強調，為讓觀星旅遊更具吸引力，縣府今年多次規劃星空市集與文化體驗，結合文創攤位與在地美食，營造星光下的嘉年華氛圍。從白天到夜晚，旅人可在恆春半島享受美食、探索文化，並在夜空下與星辰對話，打造難忘的南國回憶。

    縣府結合天文科學與在地教育，推出系列觀星活動，不僅推廣天文知識，更串聯在地文化與觀光資源。（屏縣府提供）

    縣府結合天文科學與在地教育，推出系列觀星活動，不僅推廣天文知識，更串聯在地文化與觀光資源。（屏縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播