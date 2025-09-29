施淑婷稱「打罵教育是競爭力根基」 林志潔籲家長：防制打罵成為教育方針

新竹市府民政處長施淑婷稱「打罵教育是台灣競爭力根基」，陽明交大法律學者林志潔籲竹市家長防制打罵成竹市教育方針。（照片取自林志潔臉書）

新竹市府民政處長施淑婷昨晚在參加教師節祭孔釋奠典禮後，發文稱個人覺得「打罵教育是台灣競爭力根基」引發各界批評與罵聲，陽明交大法律學者林志潔今天也發文提到，我國有家庭暴力防治法，小孩有獨立人格，不是父母的私有財產。台灣也有教師輔導及管教學生辦法，學生依照法律對不法霸凌傷害有救濟權利。她也呼籲家長們一起努力，防制打罵教育成為新竹市的教育方針。

施淑婷則又在臉書發文稱「在補假時光，還能激發國人討論對教育的想法。可謂娛教合一，沒有絲毫浪費」，對自己的打罵教育立場再發文。

林志潔則說，台灣有公然侮辱罪和傷害罪，羞辱他人或傷害他人都會構成刑事犯罪。暴力管教，或許可以讓孩子短暫的得到警告，立刻中止錯誤行為，但國內外許多研究都表明，體罰會對小孩的身心發展造成不可逆的負面影響，原本很乖的小孩，甚至會因為長期被暴力對待而變壞。這些基本的法律概念，老師要了解，學生要知道，地方局處首長也應該知道。法普教育不能等，新竹市是學童多，重視教育的城市，她呼籲竹市家長們一起努力，防制打駡教育成為新竹市的教育方針。

醫師作家楊斯棓發文稱施淑婷在思想的荒原上撿拾中世紀的枯枝，並稱施淑婷提倡打罵教育是回到中世紀的思維，更是威權的圖騰象徵，也認為競爭力是來自獨立思考，絕不是打罵，施淑婷的發文，不是念舊，是對文明的背叛與褻瀆。

​ 楊斯棓提到，施淑婷「打罵教育是競爭力根基」的頌歌，恍如從地層深處掘出的文化化石，她所迷戀的「藤條神話」，以為是淬煉精英的祕方，殊不知這在現代文明的論述中，早已是送進博物館的展品，且標籤上寫著「野蠻時代的教育工具」。而其所處的城市，在資訊科技上領先世界，但她的腦袋裡，其思想年份，恐怕還停留在黑暗時代。

楊斯棓認為，廢除校園體罰，不是「白左」或「小清新」的時髦發明，而是延續300年、一場艱苦卓絕的文明覺醒。且波蘭在1783年成為全球第一個立法禁止體罰的國家。 歐美國家更是認為體罰會對兒童心理造成的戕害，遠大於其紀律效益。反觀施淑婷所高舉的「競爭力」，是何等蒼白無力而可笑的藉口。真正的競爭力，來自於獨立思考、創新精神與健全人格。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

