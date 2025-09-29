為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    打臉影片曝！被嗆「不要作秀」徐榛蔚稱助婦人脫困 網轟：甩手嫌髒？

    2025/09/29 10:51 即時新聞／綜合報導
    花蓮縣長徐榛蔚遭怪手司機嗆聲「不要在那邊作秀啦」。（本報合成，擷取自Carro Tsai/臉書）

    花蓮縣長徐榛蔚遭怪手司機嗆聲「不要在那邊作秀啦」。（本報合成，擷取自Carro Tsai/臉書）

    花蓮縣長徐榛蔚昨（28）日赴光復鄉勘災時，因站在怪手前方影響施工，被司機當場喝斥「不要在那邊作秀啦」，現場畫面曝光後在網路瘋傳。縣府事後發布新聞稿，稱徐榛蔚協助婦人脫困，但另一段影片流出，卻拍下她「轉頭就走」的瞬間，與官方說法相互矛盾。

    外科醫師「Carro Tsai」分享影片可見，當時徐榛蔚站在怪手前慰問，司機忍不住高喊：「好了沒有？我們要下怪手啦！不要在那邊作秀啦……幹嘛走來走去！」場面瞬間尷尬。影片最後可見徐榛蔚拉著紫衣婦人離開，僅留隨行幕僚向司機90度鞠躬道歉。

    花蓮縣政府隨後發稿解釋，徐榛蔚是在陪同行政院長卓榮泰視察時，協助一名婦人脫離泥濘並聽取陳情。不過，《壹電視》拍攝的另一視角卻顯示，實際拉人的是其他兩名男子，幕僚協助後婦人才得以脫困。徐榛蔚則在婦人仍陷泥時自顧離開，隨後與婦人交談，因擋住施工才遭司機喝斥。

    影片在社群平台持續發酵，不少網友直批「縣長很白目欠罵，還妨礙救災」、「大哥好帥，不向惡勢力低頭」、「這對夫妻 永遠都是在做秀」，也有人嘲諷「還甩手是不是嫌髒」、「連演都懶得演」。

    粉專「Mr.柯學先生」發文表示，花蓮縣政府今天發了一則新聞稿聲稱徐榛蔚協助民眾脫困，但被記者影片打臉，最後刪除了，「徐榛蔚每天總是能給我們不同的震撼」他也質疑，有沒有一個可能是他們在那邊擺拍，假裝協助民眾脫困，剛好擋到司機的路被大罵，整件事情才破局？「我的天啊！難怪那時候司機大哥會大聲喊說：『不要再作秀啦！』」

    花蓮縣府28日發布新聞稿稱，徐榛蔚勘災期間協助民眾脫困。（擷取自花蓮縣政府）

    花蓮縣府28日發布新聞稿稱，徐榛蔚勘災期間協助民眾脫困。（擷取自花蓮縣政府）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播