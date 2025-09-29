打臉影片曝！被嗆「不要作秀」徐榛蔚稱助婦人脫困 網轟：甩手嫌髒？

花蓮縣長徐榛蔚遭怪手司機嗆聲「不要在那邊作秀啦」。（本報合成，擷取自Carro Tsai/臉書）

花蓮縣長徐榛蔚昨（28）日赴光復鄉勘災時，因站在怪手前方影響施工，被司機當場喝斥「不要在那邊作秀啦」，現場畫面曝光後在網路瘋傳。縣府事後發布新聞稿，稱徐榛蔚協助婦人脫困，但另一段影片流出，卻拍下她「轉頭就走」的瞬間，與官方說法相互矛盾。

外科醫師「Carro Tsai」分享影片可見，當時徐榛蔚站在怪手前慰問，司機忍不住高喊：「好了沒有？我們要下怪手啦！不要在那邊作秀啦……幹嘛走來走去！」場面瞬間尷尬。影片最後可見徐榛蔚拉著紫衣婦人離開，僅留隨行幕僚向司機90度鞠躬道歉。

花蓮縣政府隨後發稿解釋，徐榛蔚是在陪同行政院長卓榮泰視察時，協助一名婦人脫離泥濘並聽取陳情。不過，《壹電視》拍攝的另一視角卻顯示，實際拉人的是其他兩名男子，幕僚協助後婦人才得以脫困。徐榛蔚則在婦人仍陷泥時自顧離開，隨後與婦人交談，因擋住施工才遭司機喝斥。

影片在社群平台持續發酵，不少網友直批「縣長很白目欠罵，還妨礙救災」、「大哥好帥，不向惡勢力低頭」、「這對夫妻 永遠都是在做秀」，也有人嘲諷「還甩手是不是嫌髒」、「連演都懶得演」。

粉專「Mr.柯學先生」發文表示，花蓮縣政府今天發了一則新聞稿聲稱徐榛蔚協助民眾脫困，但被記者影片打臉，最後刪除了，「徐榛蔚每天總是能給我們不同的震撼」他也質疑，有沒有一個可能是他們在那邊擺拍，假裝協助民眾脫困，剛好擋到司機的路被大罵，整件事情才破局？「我的天啊！難怪那時候司機大哥會大聲喊說：『不要再作秀啦！』」

花蓮縣府28日發布新聞稿稱，徐榛蔚勘災期間協助民眾脫困。（擷取自花蓮縣政府）

