高雄乘風而騎單車遊 10/5岡山「童樂派對」上路

「高雄乘風而騎」第二場10月5日下午2點將在岡山公園熱鬧登場。（高市觀光局提供）

「高雄乘風而騎」第二場將於10月5日下午2點在岡山公園熱鬧登場，因適逢中秋連假和岡山年度盛會「籃籗會」，活動以「童樂派對」為主題，規劃「空軍的故事」單車遊程、「岡山老街藝遊趣」走讀體驗、結合體適能與闖關遊戲的「柚見童樂闖關趣」及童樂市集，主辦單位高市觀光局邀請民眾一起來岡山逗熱鬧。

觀光局長高閔琳表示，「高雄乘風而騎」帶領民眾穿梭大街小巷，深度體驗在地風情，廣受親子族群喜愛，此次岡山場次特地規劃2條路線：A路線以岡山公園為起點，沿途探訪航空教育展示館、空軍軍史館與岡山老街，感受空軍重鎮岡山獨有的歷史文化，全程約8公里；B路線則結合岡山老街與樂群村，終點為志斌豆瓣醬故事館，親手體驗「搓豆、攪醬」的製醬工藝，並享用沁涼冰棒，全程約15公里，特別適合喜愛深度探索的單車愛好者。完騎還能獲得活動限定隨行咖啡杯與在地特色伴手禮，為旅程留下珍貴回憶。

為讓民眾更了解岡山在地文化，另規劃「岡山老街藝遊趣」走讀行程，由在地創生團隊「剛好販売所」帶領，透過建築導覽與故事分享，以在地視角深入了解岡山的歷史脈絡，主會場岡山公園則化身兒童遊樂天堂，舉辦「柚見童樂闖關趣」，讓2至6歲的小朋友透過遊戲鍛鍊體能，完成闖關即可獲得100元市集補給券及乘風而騎紀念品抽抽樂。

此外，還有快樂鳥故事劇團、「街頭小太陽周子益」雜技魔術表演，及結合在地美食與文創小物的童樂市集，為大小朋友打造熱鬧童趣的中秋派對。

觀光局表示，活動目前開放報名（https://www.accupass.com/go/khh1005），相關資訊可至「高雄旅遊網」（https://khh.travel ）查詢，或搜尋「高雄乘風而騎」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/khbikekhbike ）。

「高雄乘風而騎」岡山場次特地規劃2條路線，帶領民眾深度體驗在地風情。（高市觀光局提供）

「高雄乘風而騎」岡山場次A路線以岡山公園為起點，沿途探訪航空教育展示館、空軍軍史館與岡山老街。（高市觀光局提供）

「高雄乘風而騎」岡山場次B路線終點站志斌豆瓣醬故事館，民眾可親手體驗「搓豆、攪醬」的製醬工藝。（高市觀光局提供）

