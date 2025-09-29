為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2000戶愛的力量助花蓮 十方功德行善團6小時募集逾200萬元

    2025/09/29 10:31 記者劉曉欣／彰化報導
    十方功德行善團6小時募集逾200萬，將親送花蓮交給罹難者與失聯的家屬。（圖由陳永聰提供）

    十方功德行善團6小時募集逾200萬，將親送花蓮交給罹難者與失聯的家屬。（圖由陳永聰提供）

    彰化縣十方功德行善團成立9年來，堅持「不預留善款」方式幫助弱勢，這次見到花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，團長陳永聰先捐20萬元，許多團員得知後紛紛表示「怎麼可以只有團長捐，我們也要捐！」短短6小時就超過200萬元，將直接親送花蓮交給罹難者與失聯的家屬，希望陪伴災民度過最艱難的時刻。

    團長兼發起人陳永聰表示，該團成立以來，9年累計募集超過1億元援助逾1000個案，主要都是幫助困苦家庭沒錢辦喪事或是醫藥費，都是有實際需求再開團募款，所募款項全數捐出。以往也曾募款180多萬元幫助過土耳其大地震重建家園，這次重創花蓮光復鄉，他參與鹿港鎮公所做愛心，先捐了20萬元，許多團員得知後，也都主動表達想要盡一分心力，因此發起募款。

    陳永聰指出，這次募款只有開放6小時，以家戶為單位的1000元小額捐款為主，6小時就破200萬元，原本目標金額只設100萬元，沒想到，台灣人的愛心力量太強大。由於捐款將親自交給罹難者與失聯家屬，但其中有1名失聯者家屬仍不放棄希望，因此，所募來的慰問金將平均交給23位的家屬。

    陳永聰說，善的循環，從來不是一個人的力量，而是結合起來的善念，才成就了偉大的愛，而這次許多台灣人都站出來幫助台灣人，有錢出錢，有力出力，陪伴災民度過艱難。

