犬貓也會心臟病！救援中5成患心血管疾病 動保處推3步驟護心

年邁毛寶貝定期抽血檢查預防心臟疾病。（圖由動保處提供）

9月29日是「世界心臟日」，心臟病不僅威脅人類，也可能危及犬貓健康。根據新北市動物保護防疫處統計，救援犬貓病例中，約有5成檢出心血管疾病，其中仍有3成感染心絲蟲。處長楊淑方表示，中老年毛寶貝特別容易出現心臟問題，若出現活動力下降、喘咳、夜間咳嗽或突然昏倒等症狀，飼主應立即送醫，並建議7歲以上犬貓每年至少1次完整心臟檢查，同時落實心絲蟲與外寄生蟲防治。

楊淑方指出，中老年犬貓特別容易出現心臟問題，小型犬如吉娃娃、馬爾濟斯、博美犬常有心臟瓣膜疾病，貓咪則可能罹患肥厚型心肌病，嚴重時甚至血栓阻塞，造成四肢冰冷或癱瘓。台灣位處亞熱帶，蚊蟲傳播心絲蟲感染更是常見。若未及早發現，往往等到咳嗽、呼吸急促、鼻孔冒粉紅色泡沫甚至昏厥時，病情已相當嚴重。

請繼續往下閱讀...

楊淑方表示，飼主可透過3步驟守護毛寶貝心臟，包含「留意日常症狀」若出現活動力下降、喘咳、夜間咳嗽或突然昏倒，應立即送醫；「定期健康檢查」特別是7歲以上毛寶貝，建議每年至少進行1次完整心臟檢查，包括心肺聽診、血壓量測、胸腔X光檢查及血液檢測，如有異常再做心臟超音波；「心絲蟲預防」每月投藥並注意外寄生蟲防治，避免壁蝨、跳蚤叮咬。

楊淑方也說，長期咳嗽、休息時呼吸急促、鼻頭出現粉紅色泡沫或突然昏厥等症狀，都可能是心臟病警訊。飼主也應控制毛寶貝體重，避免肥胖增加心臟負擔，並保持規律運動，維持心肺功能。另外，今年也與台灣運動安全暨急救技能推廣協會合作，推動「大人、小孩與毛寶貝基本救命術課程」，幫助飼主學習急救技能，在危急時刻爭取毛寶貝生命。相關資訊可至報名連結查詢。

飼主平時應帶家中年邁毛寶貝每年定期檢查。（圖由動保處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法