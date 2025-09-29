嘉市YouBike去年破200萬人次騎乘 審計室促提高投保率

嘉義市YouBike成民眾交通主流工具，市府8月起針對使用YouBike2. 0E 電動輔助自行車民眾，實施強制投保措施。（記者王善嬿攝）

嘉義市公共自行車租賃系統YouBike2.0自2020年12月上路，去年總騎乘次數突破200萬人次，平均每天逾5000人次騎乘；承接營運的微笑單車公司建置公共自行車傷害險平台，會員登錄實名資料並綁訂票卡，可免費享有保險，嘉義市審計室查核發現，2023年以及去年截至8月的年平均投保率分別為8成、8成6，督促市府提升、維護民眾騎車安全。

市府交通處長許啟明說，今年8月1日起，已比照其他縣市實施租借電輔車YouBike2.0E，須先完成投保傷害險，今年投保率已逾9成。

審計室查核報告指出，2022年至去年的自行車，包含電動自行車、電動輔助自行車，交通事故死傷人數分別為243、384、565人，逐年攀升，尤其電輔車車速較快，騎乘風險較高，部分市縣去年7月起陸續推行租借電輔車須先完成投保傷害險，嘉義市尚未跟進推動，今年2月已函請嘉義市府檢討改善。

許啟明表示，為強化公共自行車使用安全，2020年12月啟用YouBike以來，持續推動免費公共意外責任險（站）、商業火災保險及其附加險（車、站）、傷害保險（人）及第三人責任保險（車），113年平均投保率達8成7，今年投保率已逾9成。少部分早期加入的會員未加入投保，已請廠商透過臉書、APP等多元管道宣導使用人踴躍投保、公共自行車安全騎乘觀念。

