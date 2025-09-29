為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    GD來台！北市府推演唱會與賽事「大巨蛋好宿PASS」住宿優惠

    2025/09/29 10:21 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市觀傳局串聯超過百家旅宿業者，將會於10月推出「大巨蛋好宿PASS」專案，民眾只要憑大巨蛋活動票根，即可享有住宿優惠。（台北市觀傳局提供）

    台北市觀傳局串聯超過百家旅宿業者，將會於10月推出「大巨蛋好宿PASS」專案，民眾只要憑大巨蛋活動票根，即可享有住宿優惠。（台北市觀傳局提供）

    韓國國際巨星GD權志龍（G-Dragon）將於今年11月重返台北大巨蛋開唱。下半年將會有眾多明星接連在台北大巨蛋開唱，還有多場國際運動賽事熱血展開，台北市觀傳局串聯超過百家旅宿業者，將會於10月推出「大巨蛋好宿PASS」專案，民眾只要憑大巨蛋活動票根，即可享有住宿優惠，其中GD演唱會當晚，周邊旅宿更將祭出限量優惠，平日免費再住一晚。

    觀傳局表示，「大巨蛋好宿PASS」預計於10月正式上線，目前已有161家旅宿加入活動，只要在活動期間內，凡持大巨蛋展演或賽事票根入住合作旅宿，即享多項專屬優惠，如品牌飯店加碼折扣，如漢來大飯店超值優惠35折、君品酒店入住現折500元、君悅酒店連住三晚以上享7折優惠、六福萬怡酒店Buffet第二人最高半價等。觀傳局說，在GD演唱會當晚，還有旅宿業者加碼祭出限量優惠，旅客於演唱會當日入住還可享有「免費再住一晚」的方案。

     

    此外，於活動期間入住台北市合法旅宿的旅客，還可參加抽獎活動，有機會獲得明星周邊、五星級飯店住宿券、運動攝影機、旅遊基金等超值好禮。觀傳局也將於台北大巨蛋場域推出快閃打卡活動，邀請旅客追星之餘，一同體驗「看比賽、住好宿、抽好獎、暢遊台北超划算」的城市魅力。

    台北市觀傳局串聯超過百家旅宿業者，將會於10月推出「大巨蛋好宿PASS」專案，民眾只要憑大巨蛋活動票根，即可享有住宿優惠。（台北市觀傳局提供）

    台北市觀傳局串聯超過百家旅宿業者，將會於10月推出「大巨蛋好宿PASS」專案，民眾只要憑大巨蛋活動票根，即可享有住宿優惠。（台北市觀傳局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播