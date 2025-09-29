GD來台！北市府推演唱會與賽事「大巨蛋好宿PASS」住宿優惠

台北市觀傳局串聯超過百家旅宿業者，將會於10月推出「大巨蛋好宿PASS」專案，民眾只要憑大巨蛋活動票根，即可享有住宿優惠。（台北市觀傳局提供）

韓國國際巨星GD權志龍（G-Dragon）將於今年11月重返台北大巨蛋開唱。下半年將會有眾多明星接連在台北大巨蛋開唱，還有多場國際運動賽事熱血展開，台北市觀傳局串聯超過百家旅宿業者，將會於10月推出「大巨蛋好宿PASS」專案，民眾只要憑大巨蛋活動票根，即可享有住宿優惠，其中GD演唱會當晚，周邊旅宿更將祭出限量優惠，平日免費再住一晚。

觀傳局表示，「大巨蛋好宿PASS」預計於10月正式上線，目前已有161家旅宿加入活動，只要在活動期間內，凡持大巨蛋展演或賽事票根入住合作旅宿，即享多項專屬優惠，如品牌飯店加碼折扣，如漢來大飯店超值優惠35折、君品酒店入住現折500元、君悅酒店連住三晚以上享7折優惠、六福萬怡酒店Buffet第二人最高半價等。觀傳局說，在GD演唱會當晚，還有旅宿業者加碼祭出限量優惠，旅客於演唱會當日入住還可享有「免費再住一晚」的方案。

此外，於活動期間入住台北市合法旅宿的旅客，還可參加抽獎活動，有機會獲得明星周邊、五星級飯店住宿券、運動攝影機、旅遊基金等超值好禮。觀傳局也將於台北大巨蛋場域推出快閃打卡活動，邀請旅客追星之餘，一同體驗「看比賽、住好宿、抽好獎、暢遊台北超划算」的城市魅力。

