    首頁 > 生活

    嘉縣鑫溶果乾烏魚子 奪2025水產精品獎

    2025/09/29 09:47 記者林宜樟／嘉義報導
    結合果乾及烏魚子的創新產品獲得水產精品獎。（嘉義縣政府提供）

    結合果乾及烏魚子的創新產品獲得水產精品獎。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣以生產優質烏魚子聞名，鑫溶公司研發的「果乾烏魚子」參與農業部舉辦「2025海宴水產精品競賽」，將烏魚子與在地特色水果乾結合，獲「水產精品獎」及「創新獎」（僅三位獲獎）雙重獎項佳績，展現嘉義漁業創新研發實力。

    縣府表示，嘉義縣擁有得天獨厚的環境、精湛的烏魚養殖與烏魚子製作技術，孕育出香氣濃郁、口感細緻的高品質烏魚子，而海宴水產精品競賽自2010年舉辦，每年吸引全台各地優秀業者參與，由專家學者嚴格評選出20項得獎產品，涵蓋即食調理包、分切小包裝、精美禮盒等多元型態，展現水產品兼具便利、美味與健康的特質。

    鑫溶公司參賽的「果乾烏魚子」，將傳統美味精緻化，炙燒過的烏魚子切成一口狀，結合台灣在地特色水果乾愛文芒果、金鑽鳳梨、蜜柑橘瓣三種口味，一起食用，烏魚子的香氣與果乾的甜味相互交織，創造鹹甜交織的獨特風味，受評審及消費者肯定，前天由9月27日由縣府農業處漁業科長張建成陪同鑫溶公司總經理曾申棟團隊接受表揚。

    嘉義縣長翁章梁說，縣府推動「嘉義優鮮」農業品牌，協助在地業者提升產品價值，從土產走向精品，走入家庭餐桌更邁向國際市場，鑫溶果乾烏魚子獲獎，象徵嘉義漁業創新成果獲得肯定，嘉義優鮮品牌持續展現實力，縣府將持續協助業者拓展國內外市場，讓嘉義的優質水產品成為台灣驕傲、世界共享的美味。

    嘉義縣政府漁業科長張建成（右2）讚賞鑫溶公司團隊研發的創新烏魚子產品。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府漁業科長張建成（右2）讚賞鑫溶公司團隊研發的創新烏魚子產品。（嘉義縣政府提供）

    漁業署長王茂城頒獎給鑫溶公司。（嘉義縣政府提供）

    漁業署長王茂城頒獎給鑫溶公司。（嘉義縣政府提供）

