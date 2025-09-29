花蓮縣府官員終於來開會了！ 現身中央協調所聯合會議

花蓮縣府官員今上午列席中央應變中心前進協調所聯合會議。（記者王榮祥攝）

繼行政院長卓榮泰與花蓮縣長徐榛蔚昨天的「熱絡」互動後，花蓮縣政府官員今上午終於現身中央災害應變中心前進協調所聯合會議上，具體回應卓榮泰「派人開會」的深情喊話。

花蓮馬太鞍堰塞湖潰決導致光復鄉大半鄉境遭淤泥入侵以及民眾死傷，中央與地方第一時間在糖廠各自成立災害應變中心（中央稱為前進協調所），兩邊各自開會、各辦記者說明會，行政院長卓榮泰首次勘災時與立委傅崐萁發生爭執，縣長徐榛蔚則是沒說話。

中央與地方的救災距離引發外界議論，經過幾天喊話與沉澱後，卓榮泰昨二度會勘光復時，再次與傅崐萁、徐榛蔚同台，這回三方都保持好風度，沒大小聲、沒互槓，多出許多理性討論與處理問題的空間，卓榮泰也再次喊話，呼籲縣府能派人參加中央協調所聯合救災會議。

卓榮泰喊話後，昨下午就有花蓮縣府官員到協調所詢問開會時間，今上午就有縣府官員列席協調所聯合會議中，以具體回應釋出與中央合力救災的訊息。

中央災害應變中心前進協調所每天上午、下午各有一場聯合會議。（記者王榮祥攝）

花蓮縣政府官員在中央應變中心前進協調所前打電話連絡救災相關事宜。（記者王榮祥攝）

