收假了！ 今天上午國道省道16地雷路段一次看

9月29日國道疏導措施及壅塞路段。（高公局提供）

今天（9月29日）是教師節連假收假日，以返回工作地車流為主。交通部預估上午易壅塞路段，國道方面為國5號北向宜蘭—坪林段，省道方面共15路段，請用路人注意。

國道方面，今天截至上午7時，交通量為8.6百萬車公里，整日交通量預估111百萬車公里。高速公路局預估，今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭—坪林路段。另外建議中部地區北向用路人於中午12時前出發，以節省時間。

請繼續往下閱讀...

今天國道疏導措施包括中午12至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；以及單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道方面，公路局預估省道易壅塞路段，包含銜接國道的快速公路路段，北部為台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道，中部為台74線台中環線接國3霧峰路段，南部為台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲路段、台18線接國3中埔交流道。

易壅塞主要城際道路為台61線中部竹南及中彰大橋北向路段、台1線水底寮至楓港北向路段；觀光景點周邊道路，北部為台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段西向、台3線大溪路段北向，南部為台3線古坑至梅山路段北向。

至於昨天交通情況，國道全日交通量為111.2百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里之1.2倍，多數路段於晚間10時後大致順暢。國5交通量為3.2百萬車公里，為平日年平均2.5百萬車公里之1.3倍，北向宜蘭至坪林路段昨夜車流延續今天凌晨1時逐漸紓解。

昨天省道車多壅塞路段，主要是台2線大武崙路段、台62線瑪陵隧道西向路段、台82線鹿草西向路段、台1線加祿堂北向路段，銜接國道的台65線土城路段、台74線霧峰路段，與城際道路台61線北上中彰大橋路段。

昨天公路客運部分，西部國道客運共行駛5608班次，疏運9萬7000人；東部國道客運路線共行駛1518班次，疏運2萬8945人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法