中秋烤肉季 小心餐桌牡蠣都是「舶來品」

原本已達到最佳飽和度的澎湖牡蠣，樺加沙颱風過境一夜變「瘦」。（圖由業者提供）

一年一度的中秋佳節即將來臨，又要進入烤肉旺季，牡蠣是團圓餐桌上不可缺少的佳餚，但今年颱風接二連三來襲，導致台灣本島嘉義布袋牡蠣產區受到重創，原本寄以厚望的離島澎湖牡蠣，卻在樺加沙颱風過後，一夜提前釋出精卵，導致肥度不及7成，讓來自中國及越南牡蠣充斥市面，品質及衛生都堪慮。

原本今年澎湖養殖牡蠣，因颱風未直接襲擾，生長又肥又大，計畫在中秋前夕可達最佳成熟度肥美上市，不料就在牡蠣最肥美之際，「風王」樺加沙來襲，強風環流影響，改變海水溫度及潮汐，讓即將成熟的牡蠣，提前釋出精卵，成熟度大減，距離中秋僅數天，現卻僅有7分飽和度，恐將影響牡蠣口感。

根據了解，樺加沙強颱外圍環流，對於澎湖外海養殖的牡蠣造成影響，但在菜園、城前內海養殖牡蠣，是否有類似情況發生？仍需進一步觀察。受到影響的養殖戶，不敢貿然出貨，只好拿出「壓箱寶」魚池飼養的單體牡蠣供應上市，只是因數量有限，對於市場上強烈需求仍是杯水車薪，導致部分不肖業者以「舶來品」濫竽充數，來自中國、越南牡蠣充斥市面。

由於市場上出現大量越南進口蚵肉，導致售價不漲反降，不但嘉義東石蚵農苦不堪言，就連澎湖蚵農銷往台灣的牡蠣都受到影響，報價比去年還低，導致血本無歸。希望政府能夠針對越南進口牡蠣作出總重管控等應對方案，保障台灣的重要牡蠣養殖產業。現又傳出中國牡蠣，大量以馬祖為轉運站，直接傾銷台灣，更是打倒台灣蚵農最後一根稻草。

澎湖牡蠣養殖業者，在樺加沙颱風來襲前出海搶收牡蠣。（記者劉禹慶攝）

