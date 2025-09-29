小貨車送物資縣府刁難！災民志工爆氣「物資爆倉還規定親領」

災民賴先生這幾天開四輪傳動貨車到處送物資，但他說，縣府的物資很難領出來，因為還要造冊，但災民沒交通工具加上市區泥濘很難前往，只得從議長、代表會主席處領物資來發。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍洪災23日發生，各縣市物資紛紛湧入，花蓮縣政府前進指揮所、物資中心的倉庫都設在光復糖廠，貨車幸運沒泡到水的災民賴先生這幾天幫忙送物資給鄉民，但他這些物資卻不是來自縣府的物資倉庫！賴先生說，災民汽機車泡水沒有交通工具，但物資倉庫卻規定要災民親領，「就連領一隻圓鍬也要登記，不能幫鄰居拿」，怒嗆「對縣府救災非常不滿意」、前幾天遇到傅崐萁他也當面嗆傅。

光復鄉災民沒有車子，加上房屋內都是泥巴忙於清理，災民得知縣府在光復糖廠倉庫可以領取物資，不少災民拜託要前往的鄰居「幫忙多拿一些」，但現場工作人員不肯多給！

請繼續往下閱讀...

災民賴先生氣得說，工作人員告訴他「你只能拿一個，因為要造冊登記是災民身分」，要填寫姓名跟地址，他想替鄰居多拿一把都不行，這些東西都消耗品，怎麼還要造冊。

賴先生說，洪災時他的貨車放在地勢高處逃過一劫，想到很多朋友受困在屋內，外面道路都是泥，屋內也還在清，他幫忙想開車分送，但工作人員囉嗦一堆，因此他到縣議會議長張峻、鄉民代表會主席廖翊鈞服務處就沒有這麼多問題，他就幫忙把大量鏟子、圓鍬、雨鞋、手套、便當、水管等各式各樣的物資發放到需要的民眾手上！

「這幾天已記不清到底繞了市區幾次」！忙碌的賴先生說，7天來加了4桶油，光復鄉許多道路都仍深陷泥濘、淹水，貨車有四輪傳動可以深入災區，包括最嚴重的佛祖街，好在貨車四輪傳動，有路他就衝、路難走會刁車，他就倒退第二次、第三次衝，他認為自己是光復人，自己的家鄉自己要救。

災民賴先生批評，花蓮縣府物資爆倉卻還要災民親自登記才能領，批評大量物資根本到不了災民手上，只剩供應便當的功能。（記者花孟璟攝）

花蓮縣議會議長張峻收到各縣市送來的愛心，開放災民及志工自由領取，志工也動員幫忙送物資。（張峻服務處提供）

花蓮縣議會議長張峻收到各縣市送來的愛心，開放災民及志工自由領取，志工也動員幫忙送物資。（張峻服務處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法