鏟子超人湧入光復 各項鏟泥密技大公開

花蓮光復鄉23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流湧入大量泥水受到嚴重衝擊，許多熱心民眾自發前往光復鄉協助清淤，這幾天來回光復車站的火車上都擠滿手持鏟子的「鏟子超人」。（記者王錦義攝）

花蓮光復鄉23日因馬太鞍溪堰塞湖潰流湧入大量泥水受到嚴重衝擊，許多熱心民眾自發前往光復鄉協助清淤，這幾天來回光復站的火車上都擠滿手持鏟子的「鏟子超人」，由於現場淤泥相當難處理，幾天下來很多鏟子超人上網分享密技，例如陷入泥漿中如何拔腿自救、使用麻布袋避免黏著、如何有效鏟土等等，甚至連小型翻土機都出現。

「雨鞋陷入泥漿中被黏住拔不出來，不要硬拔，要腳尖墊起來左右晃動、搖動，讓水、空氣進入，然後用腳跟頂住雨鞋拔出來」，網路目前很多影片分享雨鞋被泥漿卡住的教學影片，另外，在火車上，志工們也都會彼此分享技巧，提醒不要踩入太深的泥漿，一定會受困，硬拔雨鞋最後可能會失去重心跌倒受傷，現場很多尖銳物。

請繼續往下閱讀...

另外，慈濟志工也分享在獨輪工作車底部鋪上一層麻布袋，這樣倒土的時候，就不會黏在獨輪車上倒不出來，另外，也有志工分享用麻繩綁住麻布袋，就可以成為簡易的現場拖泥工具，也有志工分享如何有效的鏟土，就是3人1小隊，用鏟子把泥土從室內往外鏟，然後第2個志工用圓鍬挖上獨輪車，獨輪車志工推出去街上倒掉。

由於現場泥巴相當黏稠，現場還出現小型的翻土機，把泥巴翻鬆後方便用鏟子鏟出，王姓志工說，鏟土真的很不容易，但看到原本被淤泥填滿室內的地板，在十幾人清了一整天露出原本地板面貌，那一瞬間的成就感就覺得：「超爽的！」

相關影片請見︰

雨鞋被黏住自救技巧

汙泥重到搬不動？別怕，麻布袋＋麻繩可以幫你一把！前進花蓮光復的援助必備！

面對黏TT的泥巴，慈濟志工智慧省力做法，分享給在花蓮救災的朋友

如何最有效的鏟土 大家都來守護花蓮

花蓮光復鄉23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流湧入大量泥水受到嚴重衝擊，許多熱心民眾自發前往光復鄉協助清淤，這幾天來回光復車站的火車上都擠滿手持鏟子的「鏟子超人」，晚間滿身泥濘從光復站離開。（記者王錦義攝）

花蓮光復鄉23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流湧入大量泥水受到嚴重衝擊，許多熱心民眾自發前往光復鄉協助清淤，這幾天來回光復車站的火車上都擠滿手持鏟子的「鏟子超人」。（記者王錦義攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法