為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗縣停車場車位遭長期占用 縣府：依法處理

    2025/09/29 09:55 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗市大同國小付費停車場內出現多輛轎車長期占用停放，占用車輛車身布滿灰塵，應該占用已久。（記者張勳騰攝）

    苗栗市大同國小付費停車場內出現多輛轎車長期占用停放，占用車輛車身布滿灰塵，應該占用已久。（記者張勳騰攝）

    苗栗市大同國小收費停車場出現車輛長期占用停放情形，停車場主管機關苗縣府財政處將邀集苗栗縣警局等單位依法處理，苗栗縣長鍾東錦在縣務會議也要求各鄉鎮市路邊停車格時常發現無牌或故障車輛長期占用停車位問題，通報各警局處理，還給民眾停車空間。

    大同國小付費停車場內出現多輛轎車長期占用停放，占用車輛車身布滿灰塵，應占用已久，主管機關苗栗縣政府財政處將與交通工務處、警察局等單位會勘、追查長期占用之車主，並公告移置，待公告屆滿，會拖吊至車輛保管場，並設法追討停車費用。

    針對各鄉鎮市路邊停車格時常發現無牌或故障車輛長期占用停放停車位，鍾東錦在縣務會議中指出，車子如果已經不能用、或不想用，應該要去報廢，不要占用公共停車空間，他呼籲鄉親要發揮公德心，也請鄉鎮市公所若有發現上述情形，應通報給各警分局彙整處理，還給鄉親乾淨的市容環境。

    環保局表示，針對無牌及廢棄車輛長期占用道路或停車場移置作業，自6月3日至9月25日止，苗縣警局執行無牌照違規車輛舉發並移置保管共計93輛，環保局移置保管廢棄車輛共計106輛。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播