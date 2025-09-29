為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    中秋節前持續炎熱！ 專家：AI估雙十連假前夕恐有颱風接近

    2025/09/29 09:49 即時新聞／綜合報導
    近期至中秋節連假，持續維持太平洋高壓影響，大環境為偏東到東南風，各地為夏季型態天氣。（資料照）

    近期至中秋節連假，持續維持太平洋高壓影響，大環境為偏東到東南風，各地為夏季型態天氣。（資料照）

    今（29日）台灣持續受高壓壟罩影響，各地維持晴時多雲天氣，大台北地區有局部36度或以上高溫出現，其餘各地也有33至36度高溫，午後受熱力作用雲量增多各地局部有短暫陣雨或雷雨發生，本週後段可能有新擾動發展，雖然直接影響台灣機率不高，但花蓮災區受水氣影響，轉有短暫陣雨天氣。

    天氣風險分析師薛皓天指出，近期至中秋節連假，持續維持太平洋高壓影響，大環境為偏東到東南風，各地為夏季型態天氣，上午晴朗炎熱，午後雲量稍增，近山區局部有熱對流帶來短暫陣雨，預報上來看降雨較零星，無大雷雨機會，持續注意偶有較大雨勢發生。因仍受高壓壟罩，白天各地持續高溫炎熱，大台北地區有36度或以上高溫，其餘各地也有33至36度高溫，且紫外線強，請民眾多注意防曬、防中暑。

    本週四或五（10月2-3日）在菲東海面有熱帶擾動發展，目前預報強度增強有限，預估朝西北西方向通過呂宋島進入南海後才逐漸增強，且至週末高壓再度增強，把熱帶系統更往南推，往海南島及越南移動，對台灣無影響，不過週末迎風面的花東及恆春半島受南方水氣影響，轉多雲有短暫陣雨天氣。

    至於何時有東北季風報到降溫，因太平洋高壓太過強勢，依目前的預報來看預估要到雙十連假才有機會迎來第一波東北風及鋒面，中北部及東半部有明顯降溫，北部及東半部轉陰有短暫陣雨天氣。

    不過雙十連假前後的天氣變數仍多，AI模式持續有抓到在雙十連假前有熱帶系統接近台灣，倘若劇本照著AI模式走東北季風就要再等等。預報時間點尚遠，變數仍多，後續是否有無熱帶系統生成要至週末才比較明朗，民眾連假安排應持續追蹤最新的天氣資訊。

