    首頁 > 生活

    鏟子超人沒離開！ 光復車站清早又湧入大批志工

    2025/09/29 09:29 記者王榮祥／花蓮報導
    下一站光復，鏟子超人上午持續往光復站前進。（記者王榮祥攝）

    下一站光復，鏟子超人上午持續往光復站前進。（記者王榮祥攝）

    下一站光復!外界預估教師節連假最後一天，鏟子超人應該會少一些，但光復車站一早仍湧入大批志工群，大家在車廂內互道早安、一起擠滿走道，下車後分頭到災區各處繼續當超人。

    教師節連假首日，台鐵光復車站估算載運2萬志工，第二日超出3萬人，外界推斷今連假最後一天，有些志工可能氣力放盡、休息一天，有些可能提早回家準備隔天上工，預估今天的鏟子超人隊伍應該會少一些。

    但清早各班前往光復的列車仍是爆滿，大家在車廂內互道早安，每站上下車時都會設法往車廂內擠一擠，方便更多超人上車，車站前同樣擠滿人潮，依照現場服務人員引導，轉往需要支援的區域。

    站前服務人員說，挖淤泥其實很耗體力，尤其光復鄉的淤泥前幾天還夾帶濃厚水量，要花蠻大氣力才能處理，這幾天出太陽，水量雖減少卻也變硬，同樣要花力氣；昨天一早多數人在車站前集合準備上工時，卻有一小排志工準備搭車離開光復，可能是累壞了、也可能感覺體力難以負荷。

    服務人員強調，無論如何，超人們都已展現出超人的力量，很多人因為這幾天一起鏟土，跟其他志工與受災戶變成好友，這份情誼很特別。

    鏟子超人沒離開，連假第三天繼續挺進光復災區。（記者王榮祥攝）

    鏟子超人沒離開，連假第三天繼續挺進光復災區。（記者王榮祥攝）

    多數鏟子超人會步行到災區需要幫助的地方。（記者王榮祥攝）

    多數鏟子超人會步行到災區需要幫助的地方。（記者王榮祥攝）

